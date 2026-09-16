Ángel Cotán 16 SEP 2026 - 23:11h.

El centrocampista fue una de las novedades en el once blanquiazul

Antonio Hidalgo explica la derrota del Deportivo ante el Sevilla con dos claves: "Esto está montado así"

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Riki Rodríguez fue una de las grandes novedades en el once titular de Antonio Hidalgo para enfrentarse al Sevilla FC y lo cierto es que no tuvo una tarde cómoda en Riazor. Los visitantes incomodaron al equipo herculino en el centro del campo y el mediocentro no pudo ofrecer su mejor versión. Así lo reconoció ante los medios tras la derrota de este miércoles, donde también habló de la expulsión, del árbitro del choque y hasta del Real Betis, su próximo rival liguero.

El mediocentro arrancó su análisis del partido con alusión a factores como la tarjeta roja de Angeliño que acabaron condicionando a su juicio el choque: "Se han dado situaciones que no nos han salido de cara y eso ha condicionado un poco el partido. Ellos físicamente en el medio son portentosos, es difícil jugar estos partidos, pero nos hemos ido ayudando en el medio. Está claro que se nota. Nos lo expulsan, ellos tenían un poco más de descanso y nosotros estábamos un poco más mercados. Era complicado, pero ya te digo, a recuperarnos".

A renglón seguido, Riki Rodríguez fue cuestionado por el Real Betis. El equipo de Manuel Pellegrini, lanzado en este inicio liguero, recibió los halagos del deportivista: "Es un equipo que juega Champions, entonces... está todo dicho. Aunque hemos demostrado en Villarreal que estamos preparados para jugar con ese tipo de equipos".

Por último, y aunque no sonó a excusa, el futbolista del Deportivo puso un pero al árbitro de este miércoles: "Creo que hay días que los árbitros te favorecen, otros no. Hoy en concreto igual en algún tipo de faltitas no caían de nuestro lado, pero es lo que hay. El partido es largo y no tenemos que entrar en ese tipo de polémicas".