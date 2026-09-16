Javi Rayo 16 SEP 2026 - 21:34h.

En una entrevista con AS, Mbappé justifica su decisión de no ponerse la camiseta

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Mbappé ha concedido una entrevista a los compañeros de AS donde explica su (polémica) decisión de no ponerse correctamente la camiseta en apoyo a la ciudad de Ceuta. Su gesto -y también el de Vinicius y Konaté- ha dado la vuelta a España, provocando un sinfín de debates donde futbolistas, entrenadores, periodistas y políticos también han querido opinar. Las redes se han llenado de redes y el delantero francés se mantiene firme: "Tengo toda la solidaridad con Ceuta, pero no quería priorizar sufrimientos".

Mbappé: "Tengo toda la solidaridad con Ceuta"

"Quiero explicarlo bien para que la gente lo entienda”, empezó la estrella. “Fue una decisión de los clubes de meter la camiseta, de vestir la camiseta. Los jugadores teníamos que vestirla. Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas. Porque antes de ser jugador, soy humano. Pero también yo quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras", asegura el delantero del Real Madrid en la entrevista con AS.

El ex del PSG admite que no fue para nada fácil tomar la decisión de no ponerse la camiseta y que sabía que le traería consecuencias de todo tipo: "Era una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo estoy contra la gente de Ceuta pero no. No tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% con mi pensamiento en ellos. Pero quería tener también un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y no quiero meter prioridad en el sufrimiento".