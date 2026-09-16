Manu Carreño y el gesto de Mbappé, Vinicius y Konaté: "Siempre hemos aplaudido a los que se pronuncian"

Javi Rayo 16 SEP 2026 - 16:02h.

El presentador de ElDesmarque se moja sobre la polémica de las últimas horas

Javier Tebas carga contra el Real Madrid por lo de las camisetas de Ceuta y valora lo de Abde: "Daño colateral"

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La decisión de Mbappé, Vinicius y Konaté de no mostrar al completo la camiseta en apoyo a la ciudad de Ceuta ha generado un sinfín de opiniones. Desde el mundo del fútbol hasta la política. Manu Carreño ha querido hacer su valoración de la polémica que sacude el fútbol español en las últimas horas y ha pedido respeto para todos los jugadores, para los que deciden pronunciarse y también para los que no, sea cual sea el motivo.

Puedes ver su intervención completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.