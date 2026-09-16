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Manu Carreño y el gesto de Mbappé, Vinicius y Konaté: "Siempre hemos aplaudido a los que se pronuncian"

Manu Carreño y el gesto de Mbappé, Vinicius y Konaté: "Siempre hemos aplaudido a los que se pronuncian"
Manu Carreño, en el plató de ElDesmarque de Cuatro. eldesmarque.com
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La decisión de Mbappé, Vinicius y Konaté de no mostrar al completo la camiseta en apoyo a la ciudad de Ceuta ha generado un sinfín de opiniones. Desde el mundo del fútbol hasta la política. Manu Carreño ha querido hacer su valoración de la polémica que sacude el fútbol español en las últimas horas y ha pedido respeto para todos los jugadores, para los que deciden pronunciarse y también para los que no, sea cual sea el motivo.

Puedes ver su intervención completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.

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