Pablo Sánchez 16 SEP 2026 - 08:03h.

El peor Atlético de Madrid en defensa de la era Simeone ya tiene un gran señalado

El argentino está muy cerca de cumplir 15 años en el banquillo rojiblanco

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Casi 15 años en el banquillo avalan el trabajo de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid. Se dice pronto. El nuevo curso no ha comenzado como todos esperaban, pero la figura del argentino sigue estando en un pedestal tras un largo recorrido cargado de éxitos. Muchos defienden que el míster siga de por vida, aunque también hay otros a los que les gustaría ver cambios en el cuadro rojiblanco en un futuro no demasiado lejano.

Uno de ellos es Tote. El exdelantero, seguidor confeso del Atlético, se muestra muy agradecido con el Cholo pero desea ver otra figura próximamente en el banquillo del Metropolitano. Así lo expresó en el podcast de Iker Casillas Bajo los Palos. Su mayor deseo es ver a Luis Enrique al frente de un equipo al que considera que Simeone lo dotó de equilibrio desde su llegada en 2011.

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La opinión de Tote sobre Simeone

"El Atleti es un club muy pasional. Está siempre en el filo de la navaja para todo. Las sonrisas y los lloros son increíbles. A mi hija le digo cariño, no te puedes emocionar tanto, hace falta un equilibrio. No hay un equilibrio en el Atlético. Desde que ha venido el Cholo está a una altura que no estaba. Yo soy muy agradecido a las personas como el Cholo, como todos los jugadores que han dado tanto. Creo que el Atlético se confunde en lo de estar con algo o alguien o en contra. La figura del Cholo la respeto mucho, debe tener una estatua en el Metropolitano sin duda", prosiguió.

"Me gustaría ver a Luis Enrique en el Atlético, tengo esa ilusión. Pero eso no quiere decir que yo pueda hablar algo malo el Cholo. Al revés. Cuando lo veo me dan ganas de decirle gracias tio. Pero me gustaría ver otra forma de jugar en el Atlético de Madrid".