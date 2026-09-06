Joaquín Anduro 06 SEP 2026 - 15:19h.

Los fantasmas como visitante vuelven a acechar al Atlético

Simeone hace autocrítica por los errores del Atlético y elogia a Edin Terzic y al Athletic: "Me gusta el Bilbao"

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El Atlético de Madrid sufrió este sábado una dura derrota por 3-0 ante el Athletic en San Mamés para sumar siete puntos de 12 en un arranque de temporada insuficiente. Además de los resultados preocupa la imagen que dejaron los rojiblancos en Bilbao con una desconexión de dos minutos que puso el encuentro muy cuesta arriba despertando a los mismos fantasmas que ya acusaron a los colchoneros el año pasado en los partidos fuera de casa. Por eso, Mati Prats, ya con el runrún del mercado de fichajes y Julián Álvarez aparcados, señala directamente a Diego Pablo Simeone para que levante esta situación.