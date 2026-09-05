Pablo Sánchez 05 SEP 2026 - 19:00h.

El homenaje de la afición del Athletic a la Real Sociedad con acusación a los del Atlético de Madrid con Aitor Zabaleta

Segunda victoria consecutiva del técnico alemán

Compartir







Edin Terzic empieza a encandilar a sus jugadores y a su afición. Tras cuatro jornadas y después de dos derrotas seguidas, el Athletic comienza a cogerle el pulso a la competición y se empieza a notar la mano de su nuevo entrenador. La victoria en Balaídos y el partidazo frente al Atlético así lo corroboran. Tras el pitido final se llevó los elogios de la plantilla y del respetable, sobre todo por lo vivido en el segundo tiempo.

El equipo salió tan enchufado después del intermedio que logró ponerse 2-0 en apenas tres minutos. Una auténtica locura que naterializaron Nico Williams y Robert Navarro. A partir de ahí los rojiblancos fueron dueños y señores de un encuentro que redondearon con el tercer tanto de Oihan Sancet. Tras el encuentro, Terzic valoró la victoria y explicó qué botón tocó en el vestuario para desbordar al equipo de Simeone después de la reanudación.

PUEDE INTERESARTE Alineaciones confirmadas de Athletic Club y Atlético de Madrid en la jornada 4 de LALIGA

"Después de la pausa de hidratación hemos visto cómo superar su defensa por el flanco izquierdo, que era donde lo estábamos pasando mal. y fue lo que hablamos en el descanso. El equipo tras la pausa fue increíble". explicó el alemán.

La rueda de prensa de Edin Terzic

Sensaciones y San Mamés: "Estoy muy contento, satisfecho, un partido intenso con grandes momentos. Es un gran resultado. Muchas gracias a San Mamés, atmósfera increíble, los jugadores han sido increíbles. Cómo hemos luchado".

Nombres propios como Robert y Nico: "También podemos hablar de Oihan, ha jugado en cuatro posiciones diferentes, lo necesitaba el equipo. Ha estado jugando muy bien en el extremo. Si también se puede hablar de una parada de Unai. Estoy muy contento con los jugadores y con todo el staff".