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Alineaciones confirmadas de Athletic Club y Atlético de Madrid en la jornada 4 de LALIGA

Edin Terzic, en el Camp Nou
Edin Terzic, en el Camp Nou. Athletic Club
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Athletic Club y Atlético de Madrid dan el pistoletazo de salida a la jornada sabatina en esta cuarta fecha de LALIGA EA SPORTS. San Mamés será testigo de un encuentro de mucho nivel entre dos equipos que siempre protagonizan duelos igualados y de una enorme calidad. Los athleticzalez llegan a la cita tras lograr la primera victoria del curso frente al Celta en Balaídos, mientras que el conjunto colchonero lo hace tras golear al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán.

Un rato antes del inicio del encuentro, tanto Edin Terzic como Diego Pablo Simeone dieron a conocer los onces con los que ambos conjuntos saltarán al terreno de juego.

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Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid
Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. EuropaPress

Once inicial del Athletic

Edin Terzic sale de inicio con Unai Simón; Areso, Yeray, Laporte, Yuri; Galarreta, Gerenabarrena; Robert Navarro, Oihan Sancet, Nico Williams e Iñaki Williams.

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En el banquillo se quedan Padilla, Paredes, Prados, Berenguer, Guruzeta, Hugo Rincón, Jauregizar, Rego, Maroan, Monreal, Johaneko y Selton.

Once inicial del Atlético de Madrid

Simeone parte con Oblak; Marcos Llorente, Hancko, Marc Pubill, Grimaldo; Kang In, Pablo Barrios, Álex Baena; Hjulmand, Lookman y Giuliano.

En la banca se quedan Musso, Romero, Le Normand, Domínguez, D. Martínez, Mendoza, Johny, Koke, Castillo, David, Arnau Ortiz y Julián Álvarez.

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