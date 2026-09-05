Pablo Sánchez 05 SEP 2026 - 15:04h.

Edin Terzic reconoce un problema en el Athletic tras el mercado de fichajes: "Yo no pongo las reglas"

San Mamés abre la jornada sabatina de fútbol en LALIGA

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Athletic Club y Atlético de Madrid dan el pistoletazo de salida a la jornada sabatina en esta cuarta fecha de LALIGA EA SPORTS. San Mamés será testigo de un encuentro de mucho nivel entre dos equipos que siempre protagonizan duelos igualados y de una enorme calidad. Los athleticzalez llegan a la cita tras lograr la primera victoria del curso frente al Celta en Balaídos, mientras que el conjunto colchonero lo hace tras golear al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán.

Un rato antes del inicio del encuentro, tanto Edin Terzic como Diego Pablo Simeone dieron a conocer los onces con los que ambos conjuntos saltarán al terreno de juego.

Once inicial del Athletic

Edin Terzic sale de inicio con Unai Simón; Areso, Yeray, Laporte, Yuri; Galarreta, Gerenabarrena; Robert Navarro, Oihan Sancet, Nico Williams e Iñaki Williams.

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En el banquillo se quedan Padilla, Paredes, Prados, Berenguer, Guruzeta, Hugo Rincón, Jauregizar, Rego, Maroan, Monreal, Johaneko y Selton.

Once inicial del Atlético de Madrid

Simeone parte con Oblak; Marcos Llorente, Hancko, Marc Pubill, Grimaldo; Kang In, Pablo Barrios, Álex Baena; Hjulmand, Lookman y Giuliano.

En la banca se quedan Musso, Romero, Le Normand, Domínguez, D. Martínez, Mendoza, Johny, Koke, Castillo, David, Arnau Ortiz y Julián Álvarez.