Joaquín Anduro 04 SEP 2026 - 23:18h.

Bartra no pisó el área antes del lanzamiento de Mbappé

El uno por uno del Betis y las notas del zambombazo contra el Real Madrid en La Cartuja

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El Real Betis se llevó el triunfo ante el Real Madrid por 1-0 en un encuentro en el que el equipo madridista terminó enfadado por la jugada del penalti parado por Álvaro Valles a Kylian Mbappé. Los jugadores merengues se quejaron a Hernández Hernández de que Marc Bartra estaba en el área en el momento del lanzamiento del francés pero el salto del central catalán habría posibilitado que su acción fuera legal.

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En el tiempo de descuento, los de Mourinho dispusieron de un penalti a favor con 1-0 para los locales en el marcador tras el tanto de Parrott. Valles le adivinó la intención a Mbappé y, posteriormente, Bartra evitó que el francés anotase en el rechace en una jugada que sí sería legal al no estar pisando el área antes de que el jugador madridista disparase desde los 11 metros tal y como recoge Mr. Asubío.

A pesar de la polémica por una circular del CTA en la que informaba de que la proyección del cuerpo del futbolista también contaría como presencia dentro, esto se produce solo con los dos pies en el aire, mientras que Bartra tiene uno pisando fuera y otro más adelantado sin llegar a pisar la zona de castigo.

Una jugada que se hizo famosa en España en el play off de ascenso a LALIGA EA Sports entre el Real Oviedo y el Mirandés en la 24/25. En ese caso fue Santiago Colombatto el que estaba en el área en el momento del lanzamiento del jugador rival y este conocimiento de la norma posibilitó que los asturianso consiguiesen el ascenso a Primera.

Marc Bartra desvela que había hablado de la jugad con un árbitro

El propio Marc Bartra habló sobre esta acción reconociendo que conocía la norma y que por ello realizó ese salto que fue clave: "De hecho, hace varias jornadas atrás creo que fue Gayà el que hizo el saltito y lo pregunté a un árbitro amigo que tengo desde Segunda B y me dijeron eso que, si tú no estás pisando, vale, entonces he intentado calcular como he podido".

"Es verdad que si la llega a pegar medio segundo más tarde me hubiera pillado dentro pero creo que ahí al final lo he intentado aguantar todo lo que he podido con el pie ahí sin pisar y al final me ha salido bien", finalizó el zaguero bético.