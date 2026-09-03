Basilio García Sevilla, 03 SEP 2026 - 12:57h.

"Estaba muy contento de estar en Málaga y fue de las mejores decisiones de mi carrera"

Mourinho desvela su conversación con Dani Ceballos y admite que fue "muy estúpido" con Manuel Pellegrini: "Si me escucha, se va a reír"

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Llega un Real Betis-Real Madrid y el enfrentamiento de banquillos entre Manuel Pellegrini y Jose Mourinho despierta toda la atención mediática. El portugués reconoció por la mañana que fue algo “grosero” con el chileno cuando le sucedió en el banquillo madridista, y el técnico bético le ha respondido con gracia, en el momento más simpático que ha protagonizado en la rueda de prensa de este jueves.

“Lleva muchos años, hemos tenido muchísimos enfrentamientos. En un momento, unas declaraciones hace mucho tiempo sin ninguna transcendencia. Estaba muy contento de estar en Málaga y fue de las mejores decisiones de mi carrera. No tengo ningún tipo de enfrentamiento. Nos ha tocado ganar, perder, tengo una muy buena opinión de él como técnico”, explicaba el entrenador.

Es más, Pellegrini ha reivindicado la edad de Mourinho, dejándole un ‘recado’ tras las palabras del luso horas antes. “Lo veo mucho más maduro como técnico, así que ahora tiene más raciocinio lo que dice”.

Así afronta el Betis el partido ante el Real Madrid

Cómo llega el Betis. “El equipo llega como todos a principio de temporada, retomando su ritmo, dos partidos bastante bien y el último bastante mal. Irregularidad que muchas veces sucede. Esperando retomar el nivel en el que estábamos”.

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Ceballos fuera de la lista. “Ceballos no está en la lista de convocados, tiene unos días de integración y no está en la citación mañana”.

El Real Madrid. “Un partido muy difícil, como con todos los equipos altos de la tabla, que este año se ha reforzado, que pasa un buen momento, tiene jugadores desequilibrantes y hay que hacer un partido muy completo para ganarles”.

Lo Celso y Abde. “Ni Gio ni Abde están citados para el partido de mañana. Gio está prácticamente listo, Abde tiene un problema gripal, no pudo venir y esperamos que la próxima semana estén los dos en condiciones”.

Antony, disponible. “Las bajas son Diego Conde y Aitor, Antony tuvo un día un cuadro viral, con fiebre, pero ha entrenado tres días sin ningún problema y está citado. Del resto, Iker Losada quedó fuera de la lista de los 23, y Dani Ceballos que acaba de llegar”.

La posición de Ceballos. “No condiciona nada, son polivalentes, ha jugado detrás del punta, mediocentro, por banda. Fornals también. Tienen la calidad para hacer posiciones distintas”.

Resultado del Levante y el futuro. “El futuro no lo puedo adivinar. En el fútbol los resultados pueden ser cualquiera, por eso es tan popular. No nos hacían goles y el Levante nos hace cinco. El fútbol es de días, todos los días son diferentes. 24 horas para disfrutar la victoria y pasar la amargura. Vamos a ser el mismo Betis en la séptima temporada que llevamos trabajando, más o menos con la misma idea”.

Morante. “Entra en la convocatoria, tuvo una lesión importante en la rodilla y es la primera semana que puede entrenar al cien por cien y está citado”.