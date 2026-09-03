El técnico portugués no se muerde la lengua al hablar de los "errores acumulados" del central madridista

José Mourinho vaticina el futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: "Hasta el 1 de enero"

Compartir







José Mourinho ha comparecido en sala de prensa. El técnico portugués ha respondido a lo sucedido con Raúl Asencio y su condena por un delito sobre la seguridad vial. En este sentido, confirma que, desde el club, se le ha abierto expediente disciplinario a nivel interno. Más allá de eso, explica que, cuando vuelva de su lesión, volverá a contar con él como uno más, mientras tenga el expediente abierto. Sea como fuere, condena sus errores y admite que con los "errores acumulados" hay que ser más severo y que hay que ser jugador del Real Madrid 24 horas al día. A continuación, sus palabras:

En primer lugar, explica que apenas habló una vez con él, pero que su compromiso era importante: "Hablé con él cuando llegué, hablé en función de cosas del pasado. Desde que llegué ya no hablo más. No hablo más de situaciones extradeportivas de Valdebebas. En Valdebebas es un profesional ejemplar. Cuando estaba bien nadie entrenaba más y mejor que él. Ahora que está lesionado es el primero en llegar y el último en salir. Una dedicación extrema a su dedicación. Pero un jugador del Real Madrid es jugador del Real Madrid 24 horas al día, siete días a la semana y 12 meses al año. Todo lo que haces fuera continúa dañando al prestigio de un club que es intocable, que no se puede tocar. Y con eso te estoy diciendo que no estoy feliz. Errores todos hace, pero errores acumulados es una cosa diferente", asevera.

En este sentido, Mourinho confirma que lo sucedido con Raúl Asencio ya está bajo el régimen interno del club: "El club ha abierto expediente, yo como entrenador mientras el expediente está abierto lo veo como jugador del Real Madrid. Está lesionado y continuará lesionado mínimo un par de semanas más. Esto me ayuda a estar fuera del problema mencionado, no entro en la cuestión. Pienso que lo que define bien mi modo de reaccionar a todo esto es que un jugador del Real Madrid es jugador del Real Madrid 24 horas al día", sentencia.