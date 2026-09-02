Los hechos ocurrieron el pasado 16 de agosto en Gran Canaria

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Más problemas extradeportivos para Raúl Asencio. El jugador del Real Madrid, que está procesado judicialmente por su implicación en la difusión de un vídeo sexual, ha sido condenado ahora por un delito contra la seguridad vial tras admitir en un juicio rápido que conducía bajo los efectos del alcohol y dar una tasa que casi cuadriplicaba la permitida.

Según informa el diario local Atlántico Hoy, Asencio fue condenado hace apenas dos semanas tras un juicio rápido en el que admitió los hechos. El pasado domingo 16 de agosto, el central fue interceptado en un control preventivo de tráfico en San Bartolomé de Tirajana, al sur de Gran Canaria, mientras conducía en un Porsche.

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Tras someterse al control de alcoholemia, Asencio dio un resultado de 0,90 mg/l de alcohol en aire espirado, mientras que la tasa máxima permitida está en 0,25 mg/l. Cuando la infracción supera los 0,60 mg/l, se convierte en un delito contra la seguridad vial, por lo que tuvo que asistir a un juicio rápido tres días después, el 19 de agosto.

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Raúl Asencio, condenado en juicio rápido por conducir bebido y pendiente de otro juicio

Durante el juicio rápido, celebrado el 19 de agosto en San Bartolomé, Asencio reconoció los hechos y fue condenado con la retirada del carnet de conducir y una multa económica que alcanza los 14.400 euros, con una cuota diaria de 120 euros en cuatro meses.

El central, que ha sufrido dos lesiones en pretemporada que le han impedido tener minutos y que, a su vez, han complicado su posible marcha del Real Madrid pese a estar en la rampa de salida, también tiene pendiente un juicio oral que arrancará este 3 de septiembre por la grabación y difusión no autorizada de un vídeo sexual con una menor de edad.