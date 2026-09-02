Todas las altas y bajas de LALIGA EA SPORTS en el mercado de fichajes
Muchas operaciones han cristalizado en la recta final
El mercado de fichajes echó el telón. El cierre de la ventana estival pone fin a varios meses frenéticos en las oficinas de los 20 equipos de LALIGA EA SPORTS para confeccionar las diferentes plantillas. La disputa del Mundial a principios de verano ha provocado que buena parte de las operaciones se hayan efectuado en la recta final, tanto en el apartado de incorporaciones como de salidas.
Así las cosas, todas las plantillas de LALIGA ya están listas para una temporada que arrancó hace ya varias semanas. A continuación recopilamos, en ElDesmarque, todas las altas y bajas que se han producido en los 20 clubes de LALIGA EA SPORTS.
Athletic Club
Altas: Edin Terzic.
Bajas: Iñigo Lekue (retirado), Unai Gómez (Udinese), Mikel Vesga (Almería) y Julen Agirrezabala (Racing de Santander) y Ernesto Valverde (sin equipo), Andoni Gorosabel (cedido al Espanyol) y Unai Vencedor (Burgos).
Atlético de Madrid
Altas: Cuti Romero (Tottenham), Kang-in Lee (PSG), Hjulmand (Sporting de Portugal), Grimaldo (Bayern Leverkusen) y Jonathan David (cedido de la Juventus).
Bajas: Boñar (Girona), Ruggeri (Aston Villa), Nahuel Molina (Roma), Almada (River Plate), Julio Díaz (Sevilla), Lenglet (Benfica), Griezmann (Orlando), Thomas Lemar (cedido al Elche) y Giménez (Dépor).
Celta
Altas: Febas (Elche), Javi Galán (Osasuna), Abdoulaye Faye (cedido del Bayern Leverkusen), Bayindir (cedido del Manchester United), Driouech (PSV) y Sebastián Cáceres (Club América).
Bajas: Ristic (Estrella Roja), Matías Vecino (sin equipo), Manu Fernández (Cádiz), Carlos Domínguez (Real Oviedo), Unai Núñez (Espanyol), Hugo Sotelo (Levante), Aidoo (sin equipo), Cervi (Rosario Central) y Mingueza (Crystal Palace).
Deportivo Alavés
Altas: Koski (NK Instra), Mikel Rodríguez (Real Sociedad B), Miguel Rodríguez (Utrecht) y Valentini (Fiorentina).
Bajas: Owono (Andorra), Moussa Diarra (Al Wahda), Maras (sin equipo), Raúl Fernández (Leganés), Guridi (Sevilla) y Asier Villalibre (Racing de Santander).
Elche
Altas: Martín Anselmi (entrenador), Gonzalo Villar (Dinamo Zagreb), Sangaré (Roma), Víctor Chust (Cádiz), Fer Niño (Burgos), Javi Morcillo (Atlético Madrileño), Buonanotte (Brighton), Perrotta (Banfield), Ezequiel Ponce (Houston Dynamo), Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv), Rubén Sánchez (Elche) y Thomas Lemar (cedido del Atlético de Madrid).
Bajas: Febas (Celta), André da Silva (Oporto), Léo Pétrot (Anderlecht), Álvaro Rodríguez (Bournemouth), Perrotta (cedido a Defensa y Justicia) y Eder Sarabia (sin equipo).
Espanyol
Altas: Calatrava (Castellón), Hartman (cedido del Burnley), Gabriel Moscardo (cedido del PSG), Unai Núñez (cedido del Celta), Drkusic (cedido del Zenit), Bryan Zaragoza (cedido del Bayern Múnich) y Andoni Gorosabel (cedido del Espanyol).
Bajas: Pickel (Sharjah FC), Calero (Málaga), Justin Smith (Eldense), Gragera (cedido al Burgos), Antoniu Roca (cedido al Mallorca), José Salinas (cedido al Málaga), Pablo Ramón (Racing de Santander), Miguel Rubio (Valladolid) y Rubén Sánchez (Elche).
Barcelona
Altas: Anthony Gordon (Newcastle), Adeyemi (Borussia Dortmund), Bisiwu (Brujas), Rodri (Manchester City), Joao Cancelo (Al-Hilal), Livakovic (Fenerbahçe) y Gabriel Jesús (Arsenal).
Bajas: Lewandowski (Chicago Fire), Iñaki Peña (Panathinaikos), Astralaga (Atlético Madrileño), Ansu Fati (Mónaco), Ter Stegen (cedido al Ajax), Héctor Fort (Real Sociedad), Tommy Marqués (Sporting Braga), Yaakobishvili (cedido al Almería), Ferran Torres (PSG), Araújo (cedido al Liverpool), Toni Fernández (Venezia), Álvaro Cortés (Royal Antwerp Football Club) y Marc Casadó (Dépor).
Getafe
Altas: Boselli (River Plate), Gudelj (libre), Francho Serrano (Real Zaragoza), Mojica (Mallorca), Enes Ünal (Bournemouth), Mangala (cedido del Olympique de Lyon), Sazonov (Torino), Terrats (Villarreal), Valou (Villarreal), Zaid Romero (Brujas), Mario Martín (Real Madrid), Satriano (Olympique de Lyon) e Iván Azón (Como 1907).
Bajas: Javi Muñoz (Almería), Sancris (Leganés), Diego Rico (Osasuna), Peter Federico (Górnik Zabrze), Coba da Costa (Al-Kholood), Milla (Como), Damián Cáceres (Córdoba), Nyom (sin equipo), Arambarri (River Plate), Juan Iglesias (Sevilla) y Domingos Duarte (Sao Paulo).
Levante
Altas: Axel Tape (cedido del Bayern Múnich), Ndukwe (cedido del Liverpool), Thiago Fernández (cedido del Villarreal), Musuayi (Brujas), Matt Ryan (renovación), Manu Sánchez (cedido del Celta), Hugo Sotelo (Celta), Dani Requena (cedido del Villarreal), Mandi (Lille), Bardeli (Dunkerke) y Petar Ratkov (cedido por la Lazio).
Bajas: Tunde (West Bromwich Albion), Kervin Arriaga (AEK Atenas), Unai Elgezabal (Eibar), Carlos Espí (Real Madrid), Morales (sin equipo) y Pablo Martínez (Málaga).
Málaga
Altas: Juan Berrocal (Getafe), Aznou (cedido del Everton), Pablo Martínez (Levante), José Salinas (cedido del Espanyol), Juan Cruz (cedido del Leganés), Dotor (cedido del Celta), Calero (Espanyol) y Jens Cajuste (cedido del Nápoles).
Bajas: Javi Montero (Leganés), Dani Sánchez (sin equipo), Víctor García (Ibiza), Juanpe (Gamba Osaka), Luismi (retirado), Dorrio (Mirandés), Brasanac (sin equipo) y Gabilondo (Real Zaragoza).
Osasuna
Altas: Romain del Castillo (Stade Brest), Yeboah (Göteborg), Diego Rico (Getafe), Dubasin (Sporting) y Luis Miguel Ramis.
Bajas: Lisci (PAOK), Juan Cruz (Real Oviedo), Víctor Muñoz (Liverpool), Javi Galán (Celta) e Iker Benito (Querétaro).
Racing de Santander
Altas: Aarón Martín (Genoa), Iker Luque (Atlético de Madrid), Matteo Prati (Cagliari), Iván Martín (Girona), Zabiri (cedido del Stade Rennes), Pablo Ramón (Espanyol), Pedro Felipe (Juventus), Sergio Canales (Rayados de Monterey), Facu González (Juventus), Villalibre (Alavés), André Almeida (cedido por el Valencia) y Pablo García (Racing de Santander).
Bajas: Michelín (Real Valladolid), Sangalli (sin equipo), Jaime Mata (sin equipo), Camara (Slovan Bratislava), Sergio Martínez (Real Madrid) y Gustavo Puerta (Olympiakos).
Rayo Vallecano
Altas: Pedrosa (cedido del Sevilla), Gnangoro Bouare (Real Betis), Giorgi Tsitaishvili (libre), Kumbulla (cedido de la Roma), Mendy (Real Betis), Beñat San José (Eibar) y Emil Audero (cedido del Como).
Bajas: Iñigo Pérez (Villarreal), Óscar Trejo (retirado), Morro (Leixoes SC), Pacha Espino (Racing Club), Pep Chavarría (Chelsea), Nobel Mendy (Hull City), Mumin (Girona) y Etienne Eto'o (cedido al Racing de Ferrol).
Deportivo de La Coruña
Altas: Adama Traoré (libre), Angeliño (cedido de la Roma), Aubameyang (Olympique Marsella), Asp Jensen (Bayern), Amatucci (Fiorentina), Bright Ede (Motor Lublin), Leo Román (Mallorca), Gijselhart (De Graafschap), Marc Casadó (Barcelona) y Giménez (Atlético de Madrid).
Bajas: Patiño (cedido al Bochum), Escudero (Real Zaragoza), Cristian Herrera (Huesca), José Ángel y Eric Puerto (Peñafiel).
Real Betis
Altas: Troy Parrott (AZ Alkmaar), Diego Conde (cedido del Villarreal), Fran García (Real Madrid), Facundo Bernal (Fluminense) y Dani Ceballos (pendiente de oficialidad).
Bajas: Gonzalo Petit (cedido al Cádiz), Pau López (Andorra), Chimy Ávila (CA Independiente), Altimira (Sporting de Portugal), Mateo Flores (Arouca), Mendy (Rayo Vallecano), Bakambu (sin equipo), Ricardo Rodríguez (sin equipo), Adrián (retirado) y Pablo García (Racing de Santander).
Real Madrid
Altas: Sergio Martínez (Racing de Santander), Diomande (Leipzig), Carlos Espí (Levante), Dumfries (Inter), Konaté (Liverpool), Bernardo Silva (Manchester City), Cucurella (Chelsea) y Mourinho (Benfica).
Bajas: Mastantuono (cedido a la Fiorentina), César Palacios (Fulham), Gonzalo (Fulham), Fran González (Sevilla), Mario Martín (Getafe), Carvajal (sin equipo), Alaba (sin equipo) y Ceballos (sin equipo).
Real Sociedad
Altas: Héctor Fort (Barcelona) y Mamadou Sarr (cedido del Chelsea).
Bajas: Karrikaburu (Burgos), Javi López (Feyenoord), Carlos Fernández (Real Oviedo), Brais Méndez (Columbus), Aritz Elustondo (PAOK) y Mikel Goti (cedido de la Real Sociedad).
Sevilla
Altas: Kochorashvili (Sporting Club), Robbie Ure (IK Sirius), Fran González (Real Madrid), Julio Díaz (Atlético de Madrid), Vlachodimos (Newcastle), Sangante (Le Havre), Juan Iglesias (Getafe), Guridi (Alavés), Félix Correia (Lille), Lucas Stassin (Saint-Éttiene) y Fofana (Milan).
Bajas: Oso (Estrasburgo), Pedrosa (cedido al Rayo), Fedeico Gattoni (Ascoli), Alex Sánchez (Montréal), Joan Jordán (Estrela Amadora), Sow (Genoa), Juanlu (Bournemouth), Rafa Mir (cedido al Aris Salónica), Akor Adams (Venezia), Nianzou (Lille), Maupay (Olympique Marsella), Batista Mendy (Trabzonspor), Januzaj (sin equipo), Gudelj (Getafe), Nyland y Azpilicueta (retirado).
Valencia
Altas: Arnau Martínez (Girona), Kayne van Oevelen (cedido del Ipswich Town), Maffeo (cedido del Olympiacos), Ryunosuke Sato (Tokyo), Guido Rodríguez (renovación), Dimitrievski, Aliou Dieng (Al-Ahly), Justin de Haas (Famalicao) y Harvey Elliot (cedido de Liverpool).
Bajas: Alberto Marí (sin equipo), Rubén Iranzo (Real Zaragoza), Mario Domínguez (cedido al Excelsior), Baptiste Santamaría (PAOK), Saravia (sin equipo), Thierry Correia (Venezia) y André Almeida (cedido al Racing).
Villarreal
Altas: Nathan Saliba (Anderlecht), Gulacsi (Leipzig), Kaares (FC Flora) e Iñigo Pérez (Rayo Vallecano).
Bajas: Marcelino (sin equipo), Kambwala (cedido al Como), Thomas Partey (Al-Shabab), Daniel Budesca (cedido al Córdona), Thiago Fernández (cedido al Levante), Hugo López (cedido al Andorra), Álex Forés (Burgos), Pau Cabanes (Eldense), Arnau Tenas (cedido al Mallorca), Diego Conde (cedido al Betis), Dani Requena (cedido al Levante) y Pedraza (Lazio).