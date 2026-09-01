A qué hora cierra el mercado de fichajes en España y en las grandes ligas europeas

Pablo Sánchez 01 SEP 2026 - 06:21h.

Benzema rescinde con el Al-Hilal a horas del cierre del mercado de fichajes en España

Muchas operaciones en liza en el último día de la ventana estival

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El mercado de fichajes en España entra en su día clave. Por delante, horas para cerrar múltiples operaciones en una cita marcada en rojo cada verano. Los teléfonos de los directores deportivos y las oficinas de los clubes echan fuego y asumen un intenso trabajo en una jornada marcada por la necesidad de completar las respectivas plantillas antes de que la ventana estival eche el cierre.

Cada año, el último día de mercado copa la actualidad futbolística nacional. Los aficionados quedan pendientes de muchísimas operaciones mientras miran el reloj para conocer con exactitud qué jugadores componen el vestuario de su equipo. Pero; ¿a qué hora cierra el mercado de fichajes en España? A continuación te lo contamos.

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Cuándo cierra el mercado de fichajes en España

El cierre del mercado estival ya no se cuenta por días, sino por horas. En concreto, la ventana veraniega en España echa el telón este martes 1 de septiembre a las 23.59 horas. A partir de ahí, si los documentos de cualquier transacción no han llegado a las oficinas de LaLiga, la operación se da por cancelada salvo contadas excepciones. De esta forma se pone punto y final a tres intensos meses de negociaciones que concluyen cuando la competición doméstica ya se encuentra en su tercera jornada, algo que, una vez más, ha sido objeto de muchas críticas.

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El cierre del mercado en las grandes ligas europeas

Como decíamos, el mercado de fichajes en España concluye este martes 1 de septiembre a las 23.59 horas, pero no es así en el resto de grandes ligas europeas. En el caso de la Premier League, el cierre se produce el mismo día aunque a las 23.00 horas. En la Serie A italiana también termina en la misma fecha, aunque a las 20.00. Lo mismo sucede en la Ligue 1, aunque con el cierre del telón a las 19.59.

La Bundesliga, por ejemplo, culminó este pasado lunes 31 de agosto. Un caso peculiar es el de Arabia Saudí, cuyo mercado de fichajes se mantiene abierto hasta el próximo 6 de septiembre.