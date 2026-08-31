María Trigo 31 AGO 2026 - 22:39h.

El rapero presenció la victoria de Carlitos desde su palco en la pista Arthur Ashe

Alcaraz quiere hacer historia en el US Open: la maldición de 17 años que Nadal y Djokovic no pudieron romper

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"Si vas a jugar, juega con fuego", dice el lema con el que Nike presentó, pocas horas antes, el anuncio de la ropa con la que Carlos Alcaraz iba a regresar a las pistas. Carlitos jugó y ganó 139 días después. Lo ha pasado muy mal con la lesión de muñueca pero ha regresado justo a tiempo para hacer soñar a todos con que puede ganar el US Open, el último Grand Slam de la temporada.

Para eso aún queda mucho, pero ya ha dado el primer paso. Este lunes por la noche cerró en tres set (6-4, 6-4 y 6-4) en dos horas y 21 minutos su victoria frente al ruso Roman Safiullin en la pista Arthur Ashe. Con camiseta sin mangas marrón y una manga compresiva blanca en el brazo derecho, salió a jugar el murciano, que ahora hace que todo el mundo se pregunte por el Cactus Jack... y un Travis Scott que presenció el partido desde el palco de Alcaraz.

¿Por qué viste así Carlitos?

La colección Cactus Jack de Nike con Carlos Alcaraz ha cuidado todos los elementos. Es una nueva campaña que la lleva trabajando en tonos y colores desde hace tiempo, pues ya hizo que los luciera y avanzara en la final del Mundial 2026 que ganó España. Las claves del anuncio previo al debut de Carlitos en el US Open están en las Nike Air Force 1 inéditas que luce Travis Scott y en las Nike Zoom Vapor 12 HC que lleva el tenista y que son las mismas con la que horas después saltó a la pista y que lucían un menasje oculto: "Haz magia, Carlitos".

Como curiosidad, la que cuenta Marcos Zugasti, que cuenta que sólo podrán comprar, por ahora, estas zapatillas las personas que acudan con entrada al US Open.

Todo estaba cuidado: calzados, calcetines, pantalones, camiseta, chaqueta... y hasta el bolso. El tono marron, el nombre de Cactus Jack y la presencia de Travis Scott van a tener a todos los amantes de las zapatillas y la moda.

Así es el famoso anuncio de Alcaraz y Travis Scott