Redacción ElDesmarque 31 AGO 2026 - 07:06h.

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El FC Barcelona ha sorprendido a todos con el fichaje de Gabriel Jesús, un parche para la posición de '9' ante la casi imposible opción de que Julián Álvarez pueda llegar al conjunto azulgrana en las últimas horas de mercado. Una operación, a priori, barata puesto que Deco sólo pagará 10 millones de euros al Arsenal de Mikel Arteta. La sorpresa ha llegado en El Chiringuito al conocer el elevado salario que el delantero brasileño percibirá una vez se ponga la camiseta del Barça.

¿Cuánto le cuesta al Barça el fichaje de Julián Álvarez?

José Álvarez ha explicado los motivos que han llevado al FC Barcelona a decantarse por Gabriel Jesús: "Es un futbolista muy dinámico, intenso, que presiona mucho. Es una oportunidad de mercado brutal por 10 millones de euros. Es un jugadorazo. Es un perfil muy parecido al de Julián Álvarez que viene a un precio maravilloso, que tiene mucha calidad, que presiona muy bien y que para Hansi Flick es maravilloso porque lo pide él". Sin embargo, otros tertulianos de El Chiringuito plantean dudas con la operación, puesto que el delantero no ha conseguido recuperarse al 100% de la grave lesión que sufrió hace ya dos años.

Josep Pedrerol arrancó el programa diciendo que "le parecía un buen fichaje por precio" pero acabó cambiando de idea al saber el salario que cobrará. Según José Álvarez, Gabriel Jesús podría percibir entre 6 y 8 millones de euros netos por temporada. Es decir, el FC Barcelona tendrá que pagarle entre 12 y 18 millones brutos, colocándose entre uno de los mejores pagados de la plantilla. "Ahora me parece un poco más cara la operación", acabó señalando un sorprendido Josep Pedrerol.

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