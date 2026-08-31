Redacción ElDesmarque 31 AGO 2026 - 06:30h.

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Queda muy poco para el cierre del mercado de fichajes y a Julián Álvarez no le ha quedado más remedio que regresar a los entrenamientos con el Atlético de Madrid. Salvo sorpresa mayúscula de última hora, el delantero argentino no podrá cumplir -al menos de momento- su sueño de jugar en el FC Barcelona. Jota Jordi ha desvelado en El Chiringuito una información que cambia radicalmente todo lo conocido hasta ahora.

¿Qué va a pasar con Julián Álvarez?

El tertuliano catalán asegura haber visto con sus propios ojos un documento escrito donde el Atlético de Madrid daba luz verde al fichaje de Julián Álvarez por el FC Barcelona. Un documento firmado hace ya varios meses, en aquella famosa reunión donde el conjunto colchonero, supuestamente, se comprometió a ayudar a Julián a salir siempre y cuando llegase una oferta lo suficientemente atractiva para ambas partes.

"Una de las condiciones del acuerdo es que el Atlético de Madrid obliga a hablar a Julián Álvarez. El día 2 de septiembre lo voy a demostrar. Se puede demostrar (que el Atlético de Madrid aseguró al jugador que le dejaban fichar por el FC Barcelona) Yo lo sé, es más, lo he visto, con mis ojos. Lo que estoy diciendo lo he visto con mis ojos. Una condición que le puso el Atleti fue que hablara y la segunda, se le dijo y se le escribió que a lo del FC Barcelona, 'OK'. Y yo lo he visto, por eso estoy tan seguro de lo que estoy diciendo", asegura Jota Jordi en El Chiringuito.

María Trisac apunta que en la irrisoria oferta de 100 millones del FC Barcelona estaría el problema de que el fichaje por el conjunto azulgrana haya estado siempre muy lejos de poder concretarse.

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