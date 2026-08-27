Pablo Sánchez 27 AGO 2026 - 09:29h.

La respuesta del Atlético al Barcelona tras el anuncio de Joan Laporta sobre Julián Álvarez: "No va de dinero, va de dignidad"

El Barcelona no pierde la esperanza hasta el último minuto

Compartir







El culebrón Julián Álvarez sigue dando que hablar y todo apunta a que así será hasta que la ventana estival eche el cierre. El Barcelona no tira la toalla por su fichaje hasta el último minuto mientras que el Atlético se desgañita para expresar que no saldrá rumbo al Camp Nou. El Arsenal es el otro gran invitado a esta película y también ha puesto sobre la mesa una buena suma de dinero que, de nuevo, ha sido rechazada. Pero el devenir del delantero rojiblanco tiene muchas aristas y para analizar una de ellas hay que remontarse a una fecha previa al verano.

Antes del Mundial, allá por el mes de marzo, hubo una conversación clave entre el Atlético de Madrid y Julián sobre su futuro. Si quería salir, tenía que presentar una serie de requisitos bajo una fecha tope. Este jueves, Miguel Talavera se encargó de desvelar en El Larguero de la Ser las condiciones que le puso el Atlético a la Araña para dejarle salir.

PUEDE INTERESARTE Joan Laporta cambia de discurso dos meses después sin mejorar la oferta por Julián Álvarez

La explicación sobre Julián

"Le dijeron en marzo a Julián, cuando él mostraba la opción de salir después de pedir una mejora de contrato, que si queria salir tenìa que traer 150 millones en una transferencia antes del 20 de junio. Era año de Mundial, los jugadores se revalorizan porque si no vas a contar con Julián necesitas dinero para ver qué fichajes acometes", prosiguió.

PUEDE INTERESARTE Los mejores memes del caso Julián Álvarez, La Odisea para salir del Atlético

"No apareció ninguna oferta. Tiempo después apareció por medio de un intermediario y de una conversación telefónica la del Barcelona, que eran 90 millones más 10 en variables en seis años. Ni se contempló en el equipo rojiblanco. Laporta ha vuelto a decir que esa es la oferta que tienen encima de la mesa. Entienden en el Atlético que el jugador ha sido engañado por su representante y el equipo culé. Todavía no pierden la esperanza de que Julián recapacite y quiera recuperarse. Está en contacto con los servicios médicos del club par todo lo que necesite".