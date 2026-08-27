Mbappé lanza un enigmático mensaje tras su hat-trick y algunos ven 'recadito' a Lamine Yamal

Redacción ElDesmarque Madrid, 27 AGO 2026 - 08:45h.

El delantero francés subió una publicación a su perfil oficial de Instagram con un pie de foto algo polémico

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Kylian Mbappé firmó un hat-trick en la victoria del Real Madrid por 4-1 ante la Real Sociedad, en el encuentro aplazado de la jornada uno, y volvió a demostrar su capacidad para ser diferencial en el conjunto blanco. Sin embargo, no solo sus tres goles han generado conversación. Después del partido, el francés publicó en su perfil oficial de Instagram un mensaje que ha abierto distintas interpretaciones. La frase elegida por el delantero francés fue “¿No estás contento? Hat-trick”. Un pie de foto que algunos han interpretado como un recado a Lamine Yamal y su estado de ánimo o una factura a la afición madridista.

¿Recado a Lamine Yamal o factura a la afición madridista?

Una de las posibilidades planteadas es que Mbappé pudiera estar haciendo referencia a Lamine Yamal. El joven del Barcelona atraviesa unos días en los que su estado de ánimo está siendo muy comentado después de aparecer especialmente serio tanto durante el partido ante el Elche como en los entrenamientos posteriores. Según las informaciones de El Chiringuito, todo estaría relacionado con la posible salida de algunos de sus amigos más cercanos del vestuario azulgrana: Marc Casadó, Alejandro Balde y Héctor Fort, que está a un paso de marcharse a la Real Sociedad.

Esta interpretación no parece la más probable. El mensaje también puede entenderse como una respuesta irónica a las críticas que Mbappé recibió durante la pasada temporada, especialmente cuando el rendimiento del Real Madrid generó dudas y parte del Santiago Bernabéu llegó a mostrar su descontento con el equipo y con algunos de sus jugadores, siendo él uno de los más criticados.

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Ayer, el Madrid llegó al descanso con un empate a uno y con cierto runrún en las gradas, antes de que Mbappé apareciera en la segunda mitad para sentenciar el partido con una actuación individual incontestable. Por eso, la publicación puede entenderse más como una celebración con cierta ironía que como un mensaje dirigido directamente a Lamine Yamal.

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