A qué hora es el sorteo de la Champions League y dónde verlo en directo por televisión e internet

Redacción ElDesmarque Madrid, 27 AGO 2026 - 07:03h.

Los equipos españoles conocerán hoy a sus rivales para la primera fase de la Copa de Europa

Cuándo es el sorteo de la Champions League: bombos, playoff y todas las fechas

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La Champions League 2026/27 ya tiene todo preparado para conocer el camino de los grandes clubes europeos. Después de una fase previa que ha concluido esta semana, el foco se traslada al Grimaldi Forum de Mónaco, escenario elegido por la UEFA para celebrar el sorteo de la fase de liga. Será el primer gran acontecimiento de una edición que volverá a contar con 36 equipos y que mantendrá el formato estrenado hace dos temporadas. Entre los representantes españoles estarán el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Villarreal y el Real Betis Balompié, 21 años después. Todos ellos conocerán este jueves a sus rivales en una fase inicial en la que cada equipo disputará ocho encuentros.

Cuándo es el sorteo de la Champions League

El sorteo de la Champions League 2026/27 se celebrará el jueves 27 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco. El evento comenzará a las 18:00 horas, en horario peninsular español. En el sorteo participarán los 29 equipos clasificados directamente y los siete conjuntos que han conseguido superar las rondas previas.

Cómo funciona el sorteo

La UEFA mantendrá el sistema de liga con 36 clubes y cuatro bombos. Cada equipo tendrá ocho rivales diferentes, cuatro partidos como local y cuatro como visitante. El procedimiento será parcialmente automatizado. Los equipos del primer bombo se extraerán manualmente y un software determinará posteriormente sus rivales del resto de bombos, respetando las restricciones establecidas por la UEFA, entre ellas la de evitar enfrentamientos entre clubes del mismo país en esta fase.

La primera jornada de la fase de liga está prevista entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que la última se disputará el 28 de enero.

Dónde ver el sorteo en televisión y online

El sorteo podrá seguirse en España en exclusiva a través de Movistar Plus+ (televisión y plataformas digitales), que cuenta con los derechos de emisión de la Champions League. Además, en ElDesmarque se podrá seguir toda la información del sorteo, con los emparejamientos de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Real Betis Balompié, así como las reacciones y el análisis de sus caminos hacia la siguiente ronda