Javi Rueda se queda gracias a Giráldez: oferta de renovación y negativa al Nottingham

Juan Pérez 26 AGO 2026 - 19:04h.

Las palabras de Giráldez han transformado la operación

El Celta se aferra a una posibilidad por Javi Rueda y aparece una llave final de mercado

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El enigma de Javi Rueda tiene un nuevo y parece que definitivo episodio tras la apuesta del Celta por el lateral, una necesaria oferta de renovación que supone rechazar la última propuesta del Nottingham Forest. Una hazaña a tenor de lo sucedido en las últimas horas donde, a pesar de la intención del jugador, todo apuntaba a un traspaso a la Premier League incluso en contra del deseo de Claudio Giráldez.

Las palabras de un entrenador con el peso que tiene Giráldez en A Sede han sido algo más que una declaración de intenciones para el futuro del Celta, y el caso de Javi Rueda es el mejor ejemplo. El lateral andaluz, que hace unas horas parecía tener el cartel de traspasado, va a continuar en Vigo según las últimas informaciones de La Voz de Galicia, que aseguran que el club le va a mejorar el contrato al jugador para darle un estatus mayor después de tenerlo en la rampa de salida.

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El frenazo al Nottingham Forest es más bien un acompañamiento a entender qué quiere la afición, y sobre todo, el entrenador. Las declaraciones de Giráldez hace unas horas son un detonante después de repetir de manera pública y privada que Rueda es un pilar del proyecto, y de ahí junto al impulso social, la motivación de Marco Garcés a dar un paso al lado para aceptar el cambio de planes.

Giráldez ha dicho literalmente que no estaba de acuerdo y que "en las cifras que más o menos se hablan me parece que sería una mala venta pero es mi opinión". Aún así abría una pequeña rendija para soñar con que ojalá no se fuera, y todo apunta a que así será, porque el compromiso del jugador era continuar a pesar de que en las primeras ofertas le doblaban el sueldo, y en estas últimas la presión fue a más.

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El Celta mantiene así a un jugador indispensable en su estilo de juego, no solo por lo que significa para el equipo sino porque las consecuencias de su marcha a día de hoy por ese precio serían desastrosas. Recibir la mitad de un pago que se estimaba en unos 15 millones de euros (el otro 50% va al Real Madrid) y arrancar una cuenta atrás para encontrar otro lateral por ese precio aún con las necesidades económicas del club para ajustarse al límite salarial parecía una misión imposible. Ahora faltan los detalles y las firmas, pero en A Sede han reculado para alimentar el reconocimiento del jugador en una plantilla que lo necesita.