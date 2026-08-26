Javi Rayo 26 AGO 2026 - 15:20h.

Los campeones del mundo con España no tendrán homenaje en el Camp Nou

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El FC Barcelona ha tomado la decisión de que no homenajeará a sus campeones del mundo en el partido de LALIGA ante el Athletic, el primero en el Camp Nou de esta temporada. El propio Joan Laporta ha salido a explicar una decisión que, sin duda, levantará ampollas entre la propia afición azulgrana, sobre todo, la de fuera de Cataluña. El pasando fin de semana ya se vivieron momentos muy incómodos cuando parte de la afición del conjunto vasco pitó a sus propios jugadores (Aymeric Laporte, Nico Williams y Unai Simón) cuando ofrecieron el trofeo de campeones del mundo en San Mamés.

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Sin homenaje para los campeones del mundo

Según ha explicado Laporta, "no es el momento más adecuado ni el entorno más adecuado" para hacer este homenaje. Y a cambio, ha anunciado, en el Camp Nou se realizará "un acto de exaltación de la estelada".

"La estelada, como bien sabéis, representa la forma de pensar de muchos culés y catalanes. España se define como un estado social y democrático de derecho, en el que la libertad de expresión está dentro de sus derechos fundamentales de la Constitución española. Y la estelada, en este sentido, está en el marco de la libertad de expresión", ha explicado el presidente.

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El conjunto azulgrana, con Joan Laporta a la cabeza, ha querido evitar así que diera la vuelta al mundo una posible imagen de la afición del FC Barcelona pitando a sus propios jugadores. La intención de parte de la hinchada blaugrana era boicotear con pitos ese hipotético acto de homenaje como respuesta al maltrato que consideran que recibieron por parte de la Policía los aficionados desplazados al partido de LALIGA ante el Elche.

España se proclamó campeona del mundo el pasado 20 de julio tras vencer a Argentina en la final del Mundial celebrada en Nueva York. Cabe recordar que gran parte de la columna vertebral de la Selección Española campeona del mundo está formada por jugadores del FC Barcelona: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Lamine Yamal y el recién llegado Rodri Hernández. El partido de LALIGA entre el FC Barcelona y el Athletic de este domingo será la primera vez en la que los campeones jueguen en el Camp Nou ante sus aficionados, pero no habrá homenaje ni ningún acto relacionado con la consecución de España de su segundo Mundial de fútbol.