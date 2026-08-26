Por qué Julián Álvarez no se ha entrenado en el Atlético de Madrid con su salida en el aire

Fran Fuentes 26 AGO 2026 - 10:40h.

El delantero no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros en la sesión de este miércoles

En directo, Julián Álvarez y su posible salida del Atlético de Madrid

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Julián Álvarez mantiene la intención de firmar por el FC Barcelona en este mercado de fichajes. A falta de pocos días para que cierre de manera oficial la ventana de traspasos y LALIGA no permita más inscripciones, el delantero del Atlético de Madrid sigue rechazando los acercamientos del Arsenal, quien sí cumple las expectativas económicas del club rojiblanco, y solo piensa en azulgrana. Su situación parece delicada, y mientras se suceden las reuniones entre los responsables de la entidad, con Miguel Ángel Gil Marín a la cabeza, el argentino se ha ausentado este miércoles del entrenamiento del primer equipo en la ciudad deportiva.

Ha sido Rubén Uría, colaborador de ElDesmarque, quien ha adelantado esta información. El motivo por el que Julián Álvarez no se ha entrenado este miércoles junto al resto de sus compañeros se debería a "una indisposición", debido a que habría "pasado una mala noche". Desde el entorno del futbolista se ha comentado ya en varias ocasiones que está pasando malos momentos, tanto él como su familia, llegando incluso a llorar por la situación.

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La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, cada vez más crítica

Por el motivo que sea, la ausencia de Julián Álvarez solo acrecienta la rumorología sobre su posible salida y las malas sensaciones que transmite todo lo que acontece en torno a su salida. En este sentido, los aficionados rojiblancos ya han expresado en el Metropolitano varias veces su descontento con las formas que el delantero ha elegido para forzar su salida rumbo al FC Barcelona. Lo hizo con insultos durante el primer partido frente al Málaga CF, en el que no entró en la convocatoria, y también con varias pitadas en la segunda jornada frente al Villarreal, tanto al sonar su nombre por megafonía como al entrar de refresco en la segunda mitad. La cara de circunstancias del jugador evidenciaban que tampoco está siendo una situación fácil para él, aunque la cuerda se sigue tensando por ambos lados.