Javi Rayo 26 AGO 2026 - 06:30h.

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Pasan los días, el cierre del mercado de fichajes está más cerca y Julián Álvarez sigue sin moverse del Atlético de Madrid. El delantero argentino está en un callejón sin salida donde el Arsenal parece el único destino posible sino quiere seguir vistiendo de rojiblanco. En El Chiringuito desvelan hasta qué punto el ex del Manchester City no quiere ver la Premier League ni en pintura.

Julián Álvarez no quiere volver a la Premier League

"Me dicen que el otro día, Julián Álvarez no le quiso coger el teléfono a Mikel Arteta. Arteta llamó a Julián y no le cogió el teléfono porque Julián Álvarez no quiere volver a la Premier League y el Atlético necesita que se vaya a la Premier League porque no quiere tener un jugador a disgusto y necesita dinero para fichar. El Atlético está en una situación complicada y en el FC Barcelona esperan que Gil Marín se acabe tragando su orgullo y permita que Julián se vaya al Barça porque es la única opción que hay. Al Barça le ha extrañado mucho que incluso Enrique Cerezo se haya metido en el lío. Enrique Cerezo nunca se moja y, sin embargo, en varias declaraciones está rajando del Barça y al Barça le ha sorprendido la actitud de Cerezo. Si fuera por lo mejor para el club, habría que venderle", informa Josep Pedrerol en exclusiva en El Chiringuito.

Jota Jordi va más allá y pone encima de la mesa que "el aficionado del Atlético debería empezar a estar un poco mosqueado con Gil Marín porque el Atleti va a tener un peor equipo, un jugador a disgusto y un entrenador cabreado". "Cada día que pasa, el jugador vale menos. Ahora mismo el que tiene prisa por vender es el Atlético", verbaliza el tertuliano de El Chiringuito.

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