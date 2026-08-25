Por qué River Plate quiere que el Atlético de Madrid venda a Julián Álvarez: los millones que se juega

Lucas Gatti Argentina, 25 AGO 2026 - 14:47h.

El conjunto argentino recibirá dinero por el mecanismo de solidaridad del actual futbolista de 26 años

Kiko Narváez aconseja al Atlético que venda a Julián Álvarez al Arsenal: "Debería ceder"

Compartir







River Plate está muy atento a la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. En caso de una venta a otro club, el conjunto argentino recibirá dinero por el mecanismo de solidaridad del actual futbolista de 26 años.

Según pudo averiguar ElDesmarque, el Millonario saldría beneficiado económicamente por el denominado mecanismo de solidaridad de FIFA en caso de que Atléti se desprenda de la Araña. Porque el delantero nació futbolísticamente en River Plate, donde hizo todas las divisiones inferiores. A la institución argentina le correspondería un 3,75% por ciento de la venta total (0,75% para la entidad cordobesa, donde estuvo desde los 12 años a 15) por su posible salida del Colchonero.

Cabe recordar que Julián Álvarez llegó a River a los 15 años y se fue al Manchester City, de Inglaterra, a los 22. Por este motivo, si el Atlético logra venderlo en 150 millones de euros, que es lo mínimo que pide por la salida de su principal figura, al club porteño le correspondería más de 5, 6 millones de euros por el mecanismo de solidaridad.

¿Qué es el mecanismo de solidaridad para los clubes que establece la FIFA?

Se trata de una norma para ayudar económicamente a los clubes que participaron en el proceso de formación de un futbolista. Representa el 5% del monto total del traspaso para los que lo tuvieron entre los 12 y 23 años. También incluye un 0,25% por cada año de formación entre los 12 y los 15 años, y un 0,5% por cada año entre los 16 y los 23.

¿Cuánto dinero recibió River por la venta de Álvarez del City al Atlético?

Al Millonario le ingresaron alrededor de tres millones de euros por la venta de Julián al Colchonero a mediados de 2024 por el mecanismo de solidaridad. El Club Atlético Calchín también recibió un monto en moneda extranjera por haber formado al delantero hasta los 15 años.

Cabe que recordar que hace dos años y medio, River vendió a Álvarez al Manchester City por 21.411.500 euros (aproximadamente 24,2 millones de dólares) en enero de 2022, por el 100 por ciento de su ficha.

¿Cómo está la situación del Álvarez con el Atleti?

Hoy, el Atlético de Madrid mantiene a Julián en el equipo y busca activamente un acuerdo con el Arsenal inglés, aunque la única obsesión del club es evitar su traspaso al FC Barcelona, donde quiere ir el jugador argentino. A los Gunners se le suma el interés del Chelsea por el atacante. Si el conjunto del Stamford Bridge vende a Enzo Fernández al Manchester City, tendrá el dinero necesario para ir por el delantero cordobés.

La situación del futbolista a la Internacional Argentina se ha tornado insostenible en las últimas semanas. El club madrileño ha iniciado gestiones directas con el Arsenal para intentar cerrar una operación que podría alcanzar los 150 millones de euros, lo que representaría un récord en la Premier League. Pero ahora se metió el Chelsea que pujaría para quedarse con el atacante. Esta situación debería definirse antes del 1 de septiembre, día que cierra el mercado de fichajes europeo.