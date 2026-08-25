Javi Rayo 25 AGO 2026 - 11:48h.

Compartir







Julián Álvarez es el hombre del momento en el Atlético de Madrid. No por sus actuaciones dentro del campo sino por todo lo que tiene que ver con su futuro. El delantero argentino quiere irse para cumplir su sueño de jugar en el Barça, parte del vestuario rojiblanco aboga porque salga del club y Gil Marín se mantiene firme en su postura de evitar que el internacional con Argentina llegue al FC Barcelona. Sin duda el Cholo Simeone tiene mucho que ver en cualquier cosa que acabe pasando con su jugador y en El Chiringuito desvelan detalles de cómo es la relación -que parece no ser la mejor- entre ambos compatriotas.

Cholo Simeone - Julián Álvarez, una relación rota

El periodista Matías Palacios afirma en El Chiringuito que Julián Álvarez y el Cholo Simeone no se llevan bien. Esa mala relación sería uno de los motivos por los que el delantero argentino insiste en su idea de salir del Atlético de Madrid. "Esto es responsabilidad de Simeone. Hace tiempo que Julián Álvarez se siente incómodo con el Cholo Simeone. No hablamos de meses, hablamos de más de un año que viene pasando esto. Julián Álvarez sabe que con este técnico no puede seguir más. Julián se planta y dice 'yo no quiero jugar más aquí con este señor'. Simeone sabe que tiene un problema, sabe que no pueden convivir", desvela el periodista argentino.

Una relación dinamitada, en parte, por culpa del entorno de Julián Álvarez. Iñaki Villalón desvela que hay gente dentro del entorno del futbolista argentino que empezó a 'rajar' sobre el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid ya en la primera temporada del delantero en el club.

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity