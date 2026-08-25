Parte del vestuario del Atlético de Madrid quiere que Julián Álvarez se marche

Fran Fuentes 25 AGO 2026 - 10:24h.

Te contamos todo lo que suceda en el día de hoy en torno a la figura del delantero argentino, minuto a minuto

Kiko Narváez aconseja al Atlético que venda a Julián Álvarez al Arsenal: "Debería ceder"

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La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid se sigue tensando en los últimos días del mercado de fichajes. La postura del club respecto a su salida es clara: no dejar salir a uno de sus grandes activos y, en caso de aceptar su marcha, evitar a toda costa su fichaje por el FC Barcelona, priorizando su marcha al Arsenal, otro de los clubes interesados en su incorporación. En este sentido, al delantero argentino no le atraería nada la opción londinense, teniendo la pretensión de vestir de azulgrana. Sea como fuere, esta situación apunta a alargarse, como poco, hasta el día 2 de septiembre a las 23.59, y puede que incluso más allá. Aquí haremos un seguimiento en directo de todo lo que suceda en el día de hoy en el conjunto rojiblanco en torno a la figura del ariete.