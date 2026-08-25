En directo, Julián Álvarez y su situación en el Atlético de Madrid
Te contamos todo lo que suceda en el día de hoy en torno a la figura del delantero argentino, minuto a minuto
Kiko Narváez aconseja al Atlético que venda a Julián Álvarez al Arsenal: "Debería ceder"
La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid se sigue tensando en los últimos días del mercado de fichajes. La postura del club respecto a su salida es clara: no dejar salir a uno de sus grandes activos y, en caso de aceptar su marcha, evitar a toda costa su fichaje por el FC Barcelona, priorizando su marcha al Arsenal, otro de los clubes interesados en su incorporación. En este sentido, al delantero argentino no le atraería nada la opción londinense, teniendo la pretensión de vestir de azulgrana. Sea como fuere, esta situación apunta a alargarse, como poco, hasta el día 2 de septiembre a las 23.59, y puede que incluso más allá. Aquí haremos un seguimiento en directo de todo lo que suceda en el día de hoy en el conjunto rojiblanco en torno a la figura del ariete.
Parte del vestuario del Atlético de Madrid quiere que Julián Álvarez se marche
Una parte de los jugadores del Atlético de Madrid entiende que es mejor que Julián Álvarez se marche para mantener la estabilidad dentro del vestuario. El verano tan complicado a nivel de rumores y ruido ha propiciado cierta inestabilidad entre la plantilla.
Enrique Cerezo acusa directamente al Barcelona
Enrique Cerezo señala directamente al FC Barcelona por enredar con Julián Álvarez. El presidente del Atlético de Madrid afirma que el conjunto barcelonista "no ha estado a la altura" en las formas de negociar por el delantero.
Kiko Narváez aboga por vender al argentino
Kiko Narváez, leyenda del Atlético de Madrid, aboga por vender a Julián Álvarez a tenor de lo sucedido en las últimas semanas. El exjugador gaditano entiende que su continuidad solo puede perjudicar a un vestuario que está unido y cohesionado en torno a la figura de Diego Pablo Simeone.
La reunión a la que se agarra Julián Álvarez para salir del Atlético de Madrid
Julián Álvarez se agarra a una reunión mantenida con Miguel Ángel Gil Marín en la que, supuestamente, se le prometió que le ayudarían a marcharse, siempre y cuando llegase la oferta adecuada a las oficinas del Atlético de Madrid. Esa oferta, hasta la fecha, no ha llegado.
Te damos la bienvenida al directo sobre Julián
¡Muy buenos días! Te damos la bienvenida al seguimiento, en directo, de la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Aquí te contaremos todo lo que acontezca en torno a la figura del argentino en el día de hoy, minuto a minuto. ¡Arrancamos!