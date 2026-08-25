Juanfe Sanz desvela en El Chiringuito por qué los jugadores hacen más faltas a Vinicius

Ángel Cotán 25 AGO 2026 - 07:42h.

El brasileño, nuevamente en el foco

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Nueva temporada en LALIGA EA Sports y Vinicius Júnior sigue acaparando focos. Para lo bueno, pero también para lo no tan bueno. El futbolista del Real Madrid recibió las críticas de la afición del RCD Espanyol e incluso una queja pública del club perico en redes sociales. Los datos, por el contrario, afirman que la estrella brasileña recibió un gran volumen de faltas y en El Chiringuito explican el por qué.

En el último programa del citado espacio deportivo de esta casa, el periodista Juanfe Sanz analiza todo lo que rodea a Vinicius y encuentra explicación al importante número de faltas que recibe en cada partido. Con alusión incluida a Luis Aragonés.

La explicación al número de faltas que recibe Vinicius

Para el tertuliano, la situación con el futbolista brasileño es bastante clara: "No se lo cree nadie. El fútbol es para vivos. Nadie le dice a un jugador que le vaya a lesionar. Soy el primero que va a denunciar cualquier actitud que vaya contra Vinicius que esté fuera del reglamento. Ninguna jugada, salvo la primera que es una acción amarilla, es fuera del reglamento. Entonces, no podemos denunciar lo que no se puede denunciar. ¿Por qué? Hay justificado un porqué deportivo, cualquiera que haya jugado al fútbol sabe perfectamente que, conociendo un jugador que es capaz de rebelarse contra otro y que puede ser expulsado, se le busca".

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El Espanyol opina muy diferente

El Espanyol se preguntó este sábado “¿a partir de cuántas piscinas se saca la segunda amarilla?” al término del partido de LaLiga EA Sports contra el Real Madrid, con derrota por 1-2, en referencia a alguna acción de Vinicíus Junior. “¿A partir de cuántas piscinas se saca la segunda amarilla? Es para un amigo”, publicó el Espanyol en su cuenta oficial de ‘X’.

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, contestó en zona mixta: “Ya me gustaría ver todos los tuits que hacen los equipos contra nosotros cuando juegan contra otros. Si hablamos de esta regla, Cala tenía que estar expulsado antes; la patada en la espalda, la amarilla con Vini, la primera falta en el segundo tiempo a Carreras que, si no tiene amarilla, el árbitro le saca amarilla cien por cien…”.

“Primero hay que mirarse al espejo y ver lo que pasa en un partido con tus jugadores. Luego, todos los delanteros se tiran cuando sienten contacto, sintió contacto, se fue al suelo y el árbitro estuvo bien ahí. Es fácil barrer para tu casa”, añadió el guardameta.

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