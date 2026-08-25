Javi Rayo 25 AGO 2026 - 07:10h.

Así está el mercado de fichajes del Barça a poco más de una semana del cierre

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

Compartir







El FC Barcelona no tiene su plantilla cerrada ni mucho menos. A poco más de una semana para que cierre el mercado de fichajes, Deco se afana en conseguir varios fichajes, pero también salidas, para cumplir con las peticiones de Hansi Flick. José Álvarez desvela en El Chiringuito que hay hasta cinco jugadores con papeletas para abandonar Can Barça. Cinco salidas que tendrían como consecuencia la llegada de dos futbolistas, ambos para apuntalar la defensa blaugrana.

Deco tiene varias operaciones pendientes

"Quedan ocho días de mercado de fichajes y yo no puedo asegurar que continúen ni Marc Casadó, ni Héctor Fort, ni Álex Balde, ni Frenkie de Jong ni Koundé. Cinco nombres, ocho días. Tres de ellos tienen pie y medio fuera del Barça y con los otros dos tengo bastantes dudas. El Barça quiere fichar un central. Se han tanteado varios, pero el central que gusta y que es de consenso es Castello Lukeba. Ahora mismo, ha habido aproximación a él, contactos positivos y es el central que gusta en el FC Barcelona. Cuesta unos 35 o 40 millones. Es el que gusta".

Pero además, el FC Barcelona quiere reforzar el lateral si Alejandro Balde acaba saliendo y para ello se han fijado en un recién ascendido, el Racing de Santander: "Si se marcha Balde llegará Jorge Salinas, del Racing. Es un jugador al que el Barça lleva siguiendo mucho tiempo", comenta José Álvarez. Un futbolista que, paradójicamente, también está en la órbita del Atlético de Madrid para reforzar el lateral izquierdo colchonero.

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity