El Atlético de Madrid se cubre las espaldas por Jorge Salinas y calienta otro fichaje

Ángel Cotán 19 AGO 2026 - 12:56h.

La salida confirmada de Matteo Ruggeri motiva este fichaje

El Atlético de Madrid se lanza "definitivamente" por el delantero y entra en una puja feroz

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Las oficinas del Metropolitano echan humo. Ni el inminente estreno en LALIGA EA Sports 2026/27, frena el ímpetu del Atlético de Madrid en la recta final del mercado de verano. La dirección deportiva mueve hilos por el delantero centro que complete el ataque de Diego Pablo Simeone, pero con la venta de Matteo Ruggeri ya oficializada, el club rojiblanco obtiene un importante ingreso y gana un espacio que le permite centrarse en la incorporación de un nuevo lateral izquierdo.

Todos los focos apuntan a Jorge Salinas. El canterano del Racing de Santander ya sabe lo que es debutar en la élite nacional con el equipo de su vida. Al término del encuentro ante el Villarreal CF, El Sardinero pidió a gritos su continuidad, pero se antoja una misión muy complicada.

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El Atlético sigue estando muy bien posicionado por la incorporación del lateral izquierdo de 19 años y discute con el club santanderino la inclusión de algunos cedidos para abaratar las condiciones de la operación. Sin acuerdo, con el mercado vislumbrando su final y ante la amenaza de clubes extranjeros, Mateu Alemany calienta otro fichaje.

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El Atlético calienta otro fichaje por Jorge Salinas

Según avanza Mundo Deportivo, el Atlético de Madrid opta por cubrirse las espaldas por Jorge Salinas. El fichaje podría cerrarse, aunque en Inglaterra también tratarán de abordar la operación tirando de cartera. Ante esta situación, la dirección deportiva rojiblanca amplía el abanico de opciones y pone sus ojos en Hugo Bueno.

El futbolista vigués, que cuenta con el interés del Celta de Vigo, es una de las opciones que figuran en la lista corta del Atlético para suplir la baja de Matteo Ruggeri. Con contrato hasta junio de 2028 y un valor de mercado que ronda los doce millones de euros, la gran baza colchonera por este fichaje es el descenso de categoría del Wolves.

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En este sentido, Matteo Moretto confirma en Radio Marca que Mateu Alemany está rastreando laterales izquierdos en estos momentos: "Sí, sé que el Atlético de Madrid está peinando el mercado. Salinas es una opción, sí, pero tiene a otros equipos que le quieren fuera de España. Queda por ver cuál es el equipo que mete más dinero. Buscarán fórmulas alternativas para llegar a los 16 millones de euros, pero vamos a ver".

Los detalles de la salida de Matteo Ruggeri

A través del siguiente comunicado oficial, el club colchonero informó de la salida del lateral izquierdo: "El Atlético de Madrid y el Aston Villa han llegado a un acuerdo para el traspaso de Matteo Ruggeri al equipo inglés.

El futbolista italiano finaliza así su etapa en nuestro club, al cual llegó el pasado verano procedente de la Atalanta. En su única temporada como rojiblanco, Ruggeri disputó 47 encuentros, en los cuales repartió siete asistencias.

Desde el Atlético de Madrid le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos profesionales y personales".