La afición del Atlético de Madrid valora hacer otro 'Samu Aghehowa': "Que la líe y hecho"

Ángel Cotán 18 AGO 2026 - 10:45h.

Hay ciertos paralelismos con lo ocurrido el 14 de agosto de 2023

El Atlético de Madrid insiste con el delantero elegido y presiona para cerrar su fichaje

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LALIGA EA Sports 2026/27 echa a rodar y el mercado de fichajes sigue abierto. El Atlético de Madrid afronta el debut doméstico ante el Málaga CF con la gran novedad de Cuti Romero, pero con otras operaciones muy candentes. Con la defensa prácticamente cerrada y un amplio abanico de opciones en el centro del campo y las bandas, la dirección deportiva colchonera pone el foco en el tercer delantero centro.

En esta tarea pendiente son varios los futbolistas que han sido relacionados con la entidad rojiblanca. Desde Dusan Vlahovic hasta Viktor Gyokeres sin obviar a posibles apuestas de futuro como la que encarna Matías Fernández-Pardo.

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Lo único cierto es que, con Alexander Sorloth lesionado, el único delantero puro disponible para Simeone es Julián Álvarez, aún tentado por el FC Barcelona. Ante los problemas para fichar a un tercer nueve, la afición del Atlético de Madrid valora hacer otro 'Samu Aghehowa'.

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La afición del Atlético de Madrid valora hacer otro 'Samu Aghehowa'

La visita del Málaga CF al Metropolitano está siendo relacionada por un sector de la hinchada colchonera con la que protagonizó el Granada CF en la temporada 2023/24. En aquella ocasión, y pese a la victoria atlética por tres goles a uno, un joven Samu Aghehowa impresionó a todos los asistentes con un golazo que acabó motivando un fichaje relámpago.

En siete días, Samu pasó de visitar como rival el estadio rojiblanco a enfundarse su camiseta. El Atlético aprovechó que el mercado de fichajes seguía abierto y abonó su cláusula de rescisión por un futbolista al que se le presagiaba un gran futuro.

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Ahora, ante las dificultades para cerrar al delantero deseado, aficionados del Atlético de Madrid valoran repetir este conocidísimo caso con Chupe, máximo artillero malaguista en el pasado curso. En este caso, el atacante del Málaga siente un fuerte vínculo por el club, y pese a los intereses que han levantado sus 25 goles del pasado curso en LALIGA Hypermotion, quiere jugar en Primera División con el club de Martiricos.

Pese a ello, un sector de la afición rojiblanca valora repetir con Chupe lo que ya ocurrió con Samu. Estos son algunos de los ejemplos:

El homenaje en la previa del encuentro ante el Málaga CF

El Atlético de Madrid rendirá un homenaje a sus jugadores campeones del mundo en los minutos previos al partido de liga que le enfrentará al Málaga el próximo miércoles, en reconocimiento al histórico título conquistado el pasado 19 de julio en Nueva Jersey.

El club madrileño quiere reconocer en la primera jornada liguera de la temporada 2026/27 el éxito obtenido por la selección española y poner en valor la vinculación entre el Atlético y el equipo nacional. El Atlético homenajeará a Álex Baena, Marcos Llorente, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo, que se proclamaron campeones con España en el último Mundial.