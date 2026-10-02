Joaquín Anduro 02 OCT 2026 - 20:49h.

Luis de la Fuente no quiere avanzar rotaciones ante Chequia

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La tercera jornada de la Nations League llega este sábado al Carlos Tartiere con el duelo entre España y la República Checa en el reencuentro entre Luis de la Fuente y el que fuera técnico de la sub 21, Santi Denia. El seleccionador español, tras los triunfos ante Inglaterra y Croacia, no ha querido confirmar rotaciones aunque ha lamentado la marcha de algunos lesionados pero sí ha puesto en valor a Lamine Yamal por la madurez del astro del FC Barcelona.

Luis de la Fuente, antes del España-República Checa

Lesiones: "El inconveniente que tiene este formato y calendario es que hay muy poco tiempo entre partido y partido para poder recuperar. Entonces, cualquier contratiempo o molestia o sensación extraña de un futbolista, no hay tiempo de recuperar. En sea situación preferimos siempre cuidar la salud del futbolista, como siempre insisto. Y, como la práctica es esa, preferimos que haya un jugador en perfectas condiciones para afrontar el partido de mañana y de dentro de tres días. Realmente, no hay tiempo para poder recuperar".

Cambios en la portería: "Cuando hablamos de refrescar el equipo o de rotaciones, que son términos muy periodísticos, no es más que resumir una realidad, que es que en esas rotaciones es simplemente elegir a los futbolistas que creemos que están mejor para ese partido en todas las demarcaciones. Sí es verdad que en la portería se mantiene más regular pero mañana todas las posiciones están abiertas a que haya algún cambio".

Descanso para Lamine Yamal: "Un poco más de lo mismo: sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es complejo y difícil como todos los internacionales y, además, muy importante para nosotros. Ya lo tenemos más o menos en mente el equipo pero esta noche le daremos los últimos retoques. Lamine, como otros compañeros, en el último partido jugó 60 minutos y no completó 90 previendo estas circunstancias. Sacaremos a los que creamos que debemos sacar para ganar mañana".

Reencuentro con Santi Denia y Pablo Amo: "Acabamos de estar ahora Marc y yo ahora con Santi y con Pablo y hemos hablado también en el viaje. Nos conocemos muy bien pero es diferente preparar el partido por el conocimiento porque al final son los futbolistas los que te cambian las dinámicas del juego. Nos hemos formado en el mismo modelo pero son los futbolistas los que le dan el aire diferente. Aunque saben cómo jugamos, los futbolistas improvisan mucho, tenemos muchos registros, somos muy versátiles... no es fácil defendernos por mucho que nos conozcan y siempre, por si acaso, hay que dejarse un as en la manga. No les he contado todo lo que sabía".

Partido trampa: "A este nivel no hay partidos fáciles. Lo dirá luego Marc, aquí hay que estar en la excelencia en cada partido para estar en posibilidad de ganar todos los encuentros. Mucha dificultad y exigencia. MAñana es un rival muy difícil que, seguramente, pueda ser trampa para los que no les conocen pero no para nosotros porque estamos perfectamente preparados. Mañana vamos a dar el último repaso al rival pero somos conscientes del rival que tenemos, no nos van a sorprender. Sucederá para mucha gente que no tiene el conocimiento del rival que verá que tienen muy buenos futbolistas. Lo afrontamos exactamente igual que todos los que hemos vivido hasta ahora y voy a tirar de una reflexión que he usado anteriormente: lo que hemos hecho en otros partidos no nos da para ganar este. Hay que ser mejores y eso es lo que vamos a intentar hacer".

Nivel top de los entrenadores españoles: "Es todo fruto de la formación, de tener una gran escuela de entrenadores tanto nacional como en las territoriales. Forman muy bien a los entrenadores y ese creo que es el gran éxito. Todo es una inversión, hay que invertir a futuro y en futbolistas, en la base y formación, pero a los futbolistas los forman los buenos entrenadores. En los clubes, los entrenadores son muy buenos y por eso tenemos tan buenos futbolistas. Pero, fundamentalmente, la formación de los entnreadores para que los futbolistas estén mejor preparados".

Lío con Cristiano Ronaldo y cómo gestionar una situación así: "No puedo opinar de ellos porque no tengo datos y especular o hacer cábalas... no es lo mío, no me gusta. Una vez que te sucede, cada situación es única e irrepetible. Hay que tratarla como corresponde. No sé, no puedo contestar sin saber realmente qué ha sucedido".

Más difícil sentar a Lamine Yamal que a otros: "Lamine es importante en cualquier momento del partido, sea desde el inicio o desde el minuto 45 o 60. Lamine es importante siempre. No es que cueste más o menos, nosotros lo que hacemos es que si se alinea de inicio es porque creemos que, en esos minutos, es más eficaz, aunque es difícil saber cuándo no es eficaz. Hay una cosa muy importante que quiero destacar y es que todos le hemos visto más maduro cada día. Da gusto verle, interpreta las situaciones futbolísticas y ajenas al partido, se le ve una persona que acepta cualquier propuesta y la interpreta y entiende perfectamente. Una grandísima noticia. Pero mañana veremos qué es lo que más nos interesa porque es un partido muy importante para nosotros".