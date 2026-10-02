Basilio García Sevilla, 02 OCT 2026 - 20:53h.

El exentrenador sevillista regresó a Nervión y recibió el cariño del sevillismo

Unai Emery diagnostica la situación del Sevilla: "Siento pena al ver esa desunión"

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Más allá de la figura de Antonio Puerta, siempre honrada en el trofeo que lleva su nombre, el gran protagonista de este viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán fue Unai Emery. No es la primera vez que el técnico de Hondarribia se mide al Sevilla FC en Nervión desde su salida allá por 2016, pero sí que ha llegado con el Aston Villa para disputar un partido amistoso en un contexto amable en el que se le ha homenajeado.

En la previa del partido, entre el calentamiento y la salida de los jugadores al campo, el Sevilla ha dispuesto un breve pero emocionante acto al que se han sumado todos y cada uno de los asistentes al estadio nervionense.

Unai Emery saltó al césped del Sánchez-Pizjuán por la escalerilla del equipo local -acabaría utilizando el mismo banquillo que en su etapa como sevillista-, y pronto recibió una gran ovación de los 31.410 espectadores que se dieron cita en el coliseo sevillista. Sobre el verde le esperaban las tres copas de la UEFA Europa League que logró en 2014, 2015 y 2016, comenzando la historia de amor de la competición para el entrenador que no solo es el vigente campeón, sino el más laureado de la historia de la competición.

Además, le dieron la bienvenida hombres que estuvieron bajo sus órdenes en el Sevilla como Jesús Navas, Álvaro Negredo, Javi Varas, Coke, Negredo, Fazio, Iborra, Sergio Rico, Diogo Figueiras y Nico Pareja, con los que se fundió en un abrazo. El club le hizo entrega, de manos de Navas, de un cuadro con una de las Europa Leagues ganadas en su etapa, obra de Kato Art, el mismo autor del que sirvió el pasado martes para agasajar a Luis de la Fuente en la visita de la selección española a Nervión.

El agradecimiento del sevillismo

Además, la grada ovacionó su nombre y entonó los cánticos habituales en su etapa –“y es que yo sin ti, Emery, no podría yo ser feliz…”-, además de una pancarta de agradecimiento desplegada en la zona baja de Gol Norte: “Trabajo, mentalidad y pasión. Ongi etorri Unai”, rezaba.

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Un video en los marcadores repasó sus mejores momentos en la casa, y una foto de grupo junto a Víctor Mañas, Pablo Villa y Moisés del Hoyo, los auxiliares que mantiene de su etapa en el Sevilla, cerraron unos minutos muy emotivos para un Unai Emery que, ya con el balón en juego, demostró la tremenda intensidad con la que vive los partidos, ya sea amistoso y ante el Sevilla, o bien sea una final de la Europa League. Una más.