El técnico ha logrado con el Aston Villa su quinto título europeo

Palmarés de la Europa League: campeones y subcampeones por años y equipos con más títulos

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Unai Emery agranda su leyenda en la Europa League. El técnico ha logrado este miércoles su quinto entorchado europeo a los mandos del Aston Villa, que ha goleado con cierta comodidad al Friburgo en la final disputada en Estambul. De esos cinco títulos, tres los logró a los mandos de un Sevilla FC que, como no podía ser de otra forma, ha aprovechado la ocasión para mandarle un mensaje de felicitación a través de las redes sociales.

El mensaje fue escueto, pero con un guiño al técnico: "Enhorabuena a nuestro querido Unai Emery y al Aston Villa por el título de Europa League", escribió el club andaluz a través de su cuenta oficial de Twitter, mencionando a su vez al club inglés.

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También ha mandado un mensaje a Emery el Villarreal, como no podía ser de otra manera, que a su vez se ha acordado de un canterano como Pau Torres en su felicitación: "Una victoria de Europa League con Pau Torres y Emery... nos suena familiar. ¡Enhorabuena!", escribieron en su cuenta en inglés.

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Los títulos de Europa League de Unai Emery y el Sevilla

Se trata de la quinta vez que Emery se proclama campeón de la Europa League. La primera vez fue Las tres primeras, y las tres de manera, fueron con el Sevilla entre 2014 y 2016, tres años en los que el equipo hispalense mostró su autoridad en la segunda competición del fútbol europeo. La primera ante el Benfica en los penaltis, la segunda frente al Dnipro por un ajustado 3-2 y la tercera ante el Liverpool por 3-1, certificando su dominio ante cualquier tipo de rival.

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Posteriormente, el Sevilla la volvió a ganar en 2020 y en 2023, primero con Julen Lopetegui a los mandos y posteriormente con José Luis Mendilibar, en una temporada que acabó por todo lo alto pero ya hacía presagiar lo que estaba por venir.

Emery, por su parte, volvió a ganar el trofeo en 2021, esta vez dirigiendo a un Villarreal que consiguió imponerse al Manchester United en una tanda de penaltis histórica que acabó 11-10 tras el fallo definitivo de David de Gea. Ahora, vuelve a levantar la Europa League en un Aston Villa que jugará el próximo curso la Champions League.