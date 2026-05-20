El Aston Villa, campeón de la Europa League tras golear al Friburgo

Palmarés de la Europa League: campeones y subcampeones por años y equipos con más títulos

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El Aston Villa es campeón. Y Unai Emery es legendario. Aún más, si cabe, en una Europa League que lleva su nombre, la de un técnico habituado a convertirse en príncipe de Europa allá por donde va. Ya lleva cinco, una manita: lo hizo en tres ocasiones con el Sevilla FC, lo hizo con el Villarreal CF y ha vuelto a repetir este miércoles a los mandos del equipo de Birmingham, que ha goleado con muchísima comodidad a un inoperante Friburgo (0-3).

De la igualdad a los dos golazos: Tielemans y Buendía

El 0-2 al descanso no reflejó la igualdad inicial. Si bien es cierto que el Aston Villa había llegado un par de veces en los primeros minutos, también es verdad que el Friburgo estuvo bien plantado, sólido atrás, merodeando el área del Dibu Martínez. Le costaba generar ocasiones, pero había sensación de equidad... hasta que llegaron los últimos minutos del primer tiempo.

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A los 42', una jugada 'made in Emery': córner en corto, centro de Rogers y volea espectacular de Tielemans llegando desde la frontal del área para mandarla al fondo de la red. Se resquebrajó a partir del ahí el cuadro alemán, olieron sangre los ingleses y dejaron la final vista para sentencia justo antes del descanso, con un golazo de Buendía con la zurda directo a la escuadra ante el que poco o nada pudo hacer Noah Atubolu.

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Buendía y Rogers liquidan al Friburgo

Si alguien pensaba que el guion del partido cambiaría tras el paso por vestuarios, se equivocaba. Schuster no movió su banquillo y Emery paseaba por la banda como más nerviosismo de lo que sus jugadores mostraban sobre el césped. La superioridad era absoluta y Rogers se encargó de anotar el 3-0 a los 60 minutos adelantándose al primer palo tras una gran jugada de Buendía.

Todavía tuvo el propio Buendía una ocasión clarísima para firmar el cuarto, pero el marcador no se movió. El Aston Villa se proclamó campeón en Estambul ante un Friburgo inoperante, incapaz de incomodar a su rival. Emery ya tiene la quinta en su palmarés. Y el próximo curso paseará su nombre por la Champions League.