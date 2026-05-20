El Sevilla, rey de la competición con siete títulos

Revolución total en la UEFA: nueva Nations League y nuevos clasificatorios para Mundial y Eurocopa

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La Europa League es la segunda competición europea de clubes de la UEFA. Un torneo que ha ido ganando protagonismo en los últimos años, gracias sobre todo al buen hacer de equipos españoles como el Villarreal CF, el Atlético de Madrid y sobre todo el Sevilla FC, que se ha convertido en el gran rey de la competición. Con el nuevo cambio de formato, durante los últimos cursos se han presenciado finales con menos renombre. Este miércoles, el SC Friburgo y el Aston Villa lucharán en Estambul por convertirse en los príncipes de Europa.

La competición se inauguró en 1971 y ha sufrido muchas transformaciones desde entonces. Tomó su denominación actual en 2009, mientras que antes se conocía bajo el nombre de Copa de la UEFA. El campeón, además, obtiene como premio un billete directo a la Champions League del curso posterior.

Palmarés de Europa League: campeones y subcampeones por años desde 2000

2025: Tottenham 1-0 Manchester United.

2024: Atalanta 3-0 Bayer Leverkusen.

2023: Sevilla 1-1 Roma (4-1).

2022: Eintrach 1-1 Rangers (5-4).

2021: Villarreal 1-1 Manchester United (11-10).

2020: Sevilla 3-2 Inter.

2019: Chelsea 4-1 Arsenal.

2018: Atlético de Madrid 3-0 Olympique Marsella.

2017: Manchester United 2-0 Ajax.

2016: Sevilla 3-1 Liverpool.

2015: Sevilla 3-2 Dnipro.

2014: Sevilla 0-0 Benfica (4-2).

2013: Chelsea 2-1 Benfica.

2012: Atlético de Madrid 3-0 Athletic.

2011: Oporto 1-0 Braga.

2010: Atlético de Madrid 2-1 Fulham.

2009: Shakhtar 2-1 Werder Bremen.

2008: Zenit 2-0 Rangers

2007: Sevilla 2-2 Espanyol (3-1).

2006: Sevilla 4-0 Middlesbrough.

2005: CSKA 3-1 Sporting CP.

2004: Valencia 2-0 Olympique Marsella.

2003: Oporto 3-2 Celtic.

2002: Feyenoord 3-2 Borussia Dortmund.

2001: Liverpool 5-4 Alavés.

2000: Galatasaray 0-0 Arsenal (4-1).

Equipos con más títulos de Europa League

7 títulos: Sevilla FC.

3 títulos: Atlético de Madrid, Inter, Juventus, Liverpool y Tottenham.

2 títulos: Real Madrid, Borussia Monchengladbach, Göteborg, Parma, Oporto, Chelsea, Eintracht y Feyenoord.

1 título: Valencia, Villarreal, Atalanta, Manchester United, Anderlecht, Ajax, Leverkusen, PSV, Ipswich, Nápoles, Bayern, Schalke, Galatasaray, CSKA, Zenit y Shakhtar.