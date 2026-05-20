Unai Emery busca su quinto título europeo en Estambul

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Alineaciones confirmadas en Estambul. El SC Friburgo y el Aston Villa se disputan este miércoles el primer título europeo del curso en la final de la Europa League 2026. Un duelo que, en clave español, estará focalizado en la figura de Unai Emery, quien podría agrandar su sintonía con la segunda competición europea tras ganarla en cuatro ocasiones, tres veces con el Sevilla FC y una con el Villarreal CF.

Once del Friburgo: bajas y novedades

Julian Schuster no puede contar con Kofi-Kyereh ni con Suzuki, los dos lesionados de larga duración. El resto de los futbolistas están disponibles en un once que para buena parte del público neutral tendrá muchos nombres a descubrir.

El Friburgo sale de inicio con Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; y Matanovic.

En el banquillo del cuadro alemán estarán Müller, Huth, Jung, Ostehage, Scherhant, Holer, Irie, Philip, Gunter, Makengo, Rosenfelder y Ogbus.

Once del Aston Villa: bajas y novedades

La gran duda de Unai Emery estaba en el eje de la zaga, donde Amadou Onana no ha terminado de recuperarse a tiempo, por lo que finalmente arrancará en el banquillo para que su sitio en el once lo ocupe Lindelof. Emiliano Buendía sí que se ha recuperado y parte como titular en banda, mientras que la única baja es la de Alysson por lesión. Por lo demás, el técnico sale con su once esperado, en el que destaca la presencia de un jugador español como Pau Torres.

El Aston Villa sale de inicio con Dibu Martínez; Cash, Konsa, Lindelof, Pau Torres, Digne; McGinn, Rogers, Tielemans, Buendía; y Watkins.

En el banquillo del equipo inglés estarán Bizot, Wright, Mings, Elliot, Andrés García, Abraham, Sancho, Douglas Luiz, Maatsen, Onana, Bogarde y Bailey.