Ángel Cotán 07 MAY 2026 - 22:58h.

Se disputará en suelo turco

Así están los bombos de la Europa League 2027: equipos clasificados y posibles rivales

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Este jueves se disputaban los encuentros de vuelta de las semifinales de la UEFA Europa League 2026 y en ambas hubo un giro de guion. Tanto SC Friburgo como Aston Villa remontaron la mínima desventaja de la ida y consigue citarse en la gran final del torneo. Los alemanes tumbaron a un Sporting de Braga que se quedó con diez jugadores en el minuto seis de partido. Por su parte, el equipo de Unai Emery se impuso en la eliminatoria inglesa ante el Nottingham Forest con contundencia.

El técnico español está a un paso de seguir agrandando su leyenda en esta competición del viejo continente, pues ya acumula cuatro títulos de la Europa League (tres con el Sevilla FC y uno con el Villarreal).

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Cuándo y dónde es la final de la UEFA Europa League 2026

La UEFA confirmó con mucha antelación cuál sería el escenario de la gran cita de esta competición. Turquía será el país que acoja la final de la Europa League, concretamente el Beşiktaş Park de Estambul. El encuentro también tiene fecha fijada, emplazada para el próximo miércoles 20 de mayo a las 21:00 horas.

Además del título y el prestigio europeo, cabe recordar que el campeón de esta Europa League 2026, si no ha conseguido la clasificación mediante su liga doméstica, participará en la UEFA Champions League 2027.

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Real Betis y Celta de Vigo se quedaron por el camino

Los representantes españoles cayeron en la misma fase del torneo, justo antes de poder citarse. El Celta de Vigo fue superado tanto en la ida como en la vuelta de cuartos de final por un Friburgo muy intenso que tiró de físico. La eliminación del Real Betis, también en cuartos, fue más dolorosa. Los verdiblancos desperdiciaron un marcador favorable y a base de errores propios motivaron la remontada del Braga. De haber pasado ambos sus respectivas eliminatoria, celestes y heliopolitanos se habrían encontrado en las semifinales del torneo europeo.