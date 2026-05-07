Diego Páez de Roque 07 MAY 2026 - 08:18h.

El conjunto portugués puede hacer un gran favor al país vecino

La plaza extra de Champions, en directo: Qué necesita España para conseguirla pendiente del Braga y del Rayo

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El fútbol es un deporte muy caprichoso. Y más cuando se trata de las competiciones europeas. Hace apenas tres semanas, el Real Betis vio como el Sporting de Braga remontada la eliminatoria de cuartos de final en el estadio de La Cartuja y dejaba a los verdiblancos fuera de la Europa League. Ahora, en la vuelta de semifinales, deberán apoyar a su verdugo si quieren jugar la Champions League 2026/27.

Las competiciones europeas ya están llegando a su final. En la Champions League, tanto Atlético de Madrid como Bayern de Múnich se quedaron a las puertas de lograr el billete para Budapest, donde se disputará la gran final entre el París Saint-Germain y el Arsenal.

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Sin embargo, la Europa League y Conference League aún están por decidirse, con algo más en juego que la mera clasificación. Y es que esta noche se podría conocer qué país tendrá el privilegio de contar con cinco equipos clasificados.

Por qué es importante para España que el Braga se clasifique

Sin españoles ni alemanes en la Champions League, los ojos de los aficionados del Real Betis, Celta de Vigo, Getafe y Athletic estarán puestos tanto en el Rayo Vallecano como en el Friburgo.

El conjunto verdiblanco tiene prácticamente asegurada la quinta plaza que le podría dar acceso a la Champions League, pero no sería el único afectado en caso de que esto suceda, ya que el Celta pasaría a jugar la Europa League y tanto Getafe como Athletic podrían tener posibilidades de jugar competición europea.

¿Qué debe ocurrir para que España cuente con la plaza extra? Es ahí donde entra el Sporting de Braga. Según ha contado Isaac Fouto en El Partidazo de COPE, hay dos opciones en las que mañana matemáticamente podría haber cinco equipos de LALIGA en Champions League.

La más sencilla de todas incluye al conjunto portugués. "Que el Sporting de Braga elimine al Friburgo", dijo el periodista. Si el equipo luso le hace ese favor, España ya tendría la quinta plaza y el Betis podría ser equipo de Champions la temporada que viene.

La otra opción es que el Rayo gane el partido. Si eso ocurre, no importaría lo que pasase en la eliminatoria de Europa League, porque España habría sumado los puntos suficientes.

Aun así, hay otras variables que, como explicó ayer Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) podrían asegurar la plaza extra para la Champions League, como que ambos equipos pierdan el partido, además de otras opciones con las que la plaza sería para Alemania o que tuviera que decidirse en las finales de Europa y Conference League.