Celia Pérez 07 MAY 2026 - 07:59h.

Se sigue mirando temas contractuales con el técnico luso

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El vestuario del Real Madrid se ha convertido en un polvorín. Los problemas internos de una plantilla llena de egos y difícil de dirigir, que han expuesto esta campaña a Xabi Alonso y ahora a Álvaro Arbeloa, lleva al punto del mira a un nuevo cambio al frente del banquillo blanco. Todo indica que Álvaro Arbeloa no continuará en el cargo y los nombres que salen a escena para sustituirlos no son pocos. Entre ellos gana fuerza José Mourinho, muy del gusto de Florentino Pérez, pero en la mesa también hay otros nombres como el de Pochettino, Deschamps o Scaloni.

Pues bien, según cuenta Antón Meana en El Larguero, José Mourinho es a día de hoy, y que se conozca, el candidato que maneja el Real Madrid para su banquillo. "Nadie desmiente lo de Mourinho. No tengo información de que estén hablando con otro. No tenemos la información de que haya otro candidato. Se ha contado en esta radio con Klopp no hay opciones. Mourinho sigue estando en la terna. Se siguen mirando temas contractuales, se sigue hablando de que pueda venir, qué significaría su llegada...", comenzó explicando.

"Es posible que el Madrid tenga otro entrenador, que no lo conozcamos y que estemos dando una información errónea, es posible, pero a la que hemos llegado es que no desmienten que sea una opción José Mourinho y que estén mirando la opción de que se incorpore. Desde Portugal, el Benfica, no lo desmienten. Mendes no lo desmiente...", añadió.

Para el banquillo blanco, el Real Madrid está sondeando varios nombres con características concretas y sobre todo con la capacidad de gestionar un vestuario como son Pochettino o Scaloni, pero lo cierto que el nombre de Mourinho gana enteros para el presidente blanco por encima de sus rivales. El portugués fichó por el Benfica en septiembre y tiene contrato hasta junio de 2027. Sin embargo, el acuerdo incluye una cláusula de unos tres millones de euros que permite a cualquiera de las partes rescindir el contrato hasta 10 días después del último partido de esta temporada.