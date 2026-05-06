Jorge Morán 06 MAY 2026 - 11:02h.

Las polémicas han sido la tónica dominante en el vestuario del Real Madrid

Lanzan una petición con más de 200.000 firmas para que el Real Madrid venda a Mbappé

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La temporada del Real Madrid es para olvidar. Ya no sólo por la falta de títulos en dos años consecutivos, sino por todos los problemas internos en un vestuario lleno de egos y que no han podido controlar ni Xabi Alonso ni Arbeloa. Es por ello que Florentino Pérez ya ha elegido a José Mourinho como el único capaz de dirigir a un grupo de estrellas con falta de mano dura.

Y aunque todavía quedan unas semanas para el final de la temporada, pudiendo pasar cualquier cosa, en ElDesmarque hemos repasado todas las polémicas que han protagonizado los jugadores del Real Madrid. Tortazos, viajes, cabreos en los cambios y un sin fin de problemas que han desembocado en el enfado del madridismo.

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Xabi Alonso, incapaz de controlar al vestuario

Todo comenzó en el mejor momento de la temporada para el Real Madrid. Los de Xabi Alonso marchaban líderes, estaban vivos en Champions e incluso vencían al Barcelona en el Clásico del Bernabéu. Pero una decisión del técnico lo cambió todo.

Xabi Alonso mandó al banquillo a un Vinicius que explotó, gritando a su entrenador ante la atenta mirada de millones de personas en el mundo. El brasileño no entendía la decisión y dejó una lamentable imagen mientras se marchaba a vestuarios. Una sustitución que fue el primer paso para la marcha del técnico.

Tras esto, Vinicius decidió frenar su renovación y su participación comenzó a ser menor, pero sobre todo, de peor calidad. La gran mayoría de jugadores apoyaron a su compañero en una semana que otros repitieron el enfado del brasileño. Uno de ellos, Fede Valverde. El uruguayo no quería jugar de lateral derecho y no dudó en mostrar su indignación negándose a calentar en un partido de Champions League. Y esto, finalmente, terminó con el tolosarra dejando el Real Madrid ante la falta de apoyos.

Arbeloa, el 'amigo' de los jugadores

Con la salida de Xabi Alonso, Florentino Pérez confió en la figura de Álvaro Arbeloa para reconstruir la situación. Un técnico que llegó para apaciguar los problemas del vestuario, pero que acabó incluso teniendo más que su predecesor. El primero de ellos, con Jude Bellingham.

El inglés no estaba teniendo su temporada, marcada por las lesiones y por las críticas que le señalaban como un futbolista fiestero. Tanto que ante el Mónaco, en Champions League, dejó una icónica celebración tras un gol, imitando el gesto de beber en modo de mofa por los comentarios de los aficionados.

Quién también lo pasó mal durante este tramo de la temporada fue Fran García. El lateral izquierdo apenas tenía minutos y su salida era más que evidente al Bournemouth de Andoni Iraola. El futbolista llegó incluso a despedirse, pero el club acabó truncando su fichaje y provocando la desconexión total del español.

Una desconexión que vivieron otros futbolistas de la mano de Arbeloa. Aunque con Arda Güler no fue tan grave, el turco se mosqueó con su entrenador después de varias sustituciones, llegándole a gritar que 'siempre a mi'. Pese a ello, en este caso, todo terminó con un abrazo entre ambos.

Muy distinto fueron las situaciones de otros jugadores como Raúl Asencio, Dani Carvajal o Dani Ceballos. El primero de ellos fue señalado por su entrenador después de una charla entre ambos que acabó en mal rollo y con el central sin jugar.

Peor fue el caso con Dani Carvajal. El capitán del Real Madrid apenas ha tenido oportunidades y muchos incluso señalan al técnico por su odio al lateral por 'robarle' el sitio en el pasado. Una temporada en la que el español ha terminado llorando y en la que apenas ha recibido el cariño que se merecía como leyenda del club blanco. Un cariño que tampoco ha tenido Ceballos, quién ha sido apartado del grupo en este final de temporada.

Kylian Mbappé, lesión y viajes

Otro de los nombres propios de la temporada es Kylian Mbappé. Aunque sus goles han dado muchos puntos a los blancos, su implicación ha sido tema polémico esta temporada, con los aficionados incluso prefiriendo que no juegue. A esto se le suma los problemas con las lesiones y la supuesta equivocación del club al examinar su rodilla.

Pero por si fuera poco, su vida extradeportiva tampoco ha ayudado. Mbappé ha sido cazado, hasta en dos ocasiones, de cita y viajando con su pareja (Ester Expósito) durante su recuperación. Unas imágenes que no han gustado nada a los merengues y que han provocado el amor incondicional por Vinicius.

Y cuando parecía que este sería el último problema, llegó el encontronazo entre Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger. Según las informaciones, el español y el alemán chocaron en el vestuario, provocando que el central le diera un tortazo que el lateral confirmó en un comunicado en el que zanjó lo ocurrido. Sin duda, una temporada marcada por los problemas y que provoca que José Mourinho, en caso de llegar, tenga mucho trabajo por delante.