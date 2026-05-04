Diego Páez de Roque 04 MAY 2026 - 18:52h.

Rubén Uría señaló al mandatario del Real Madrid

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La actualidad del Real Madrid pasa más por el aspecto extradeportivo que por el futbolístico. Sin ningún objetivo en juego, los de Álvaro Arbeloa consiguieron evitar hacer el pasillo al Barcelona en el Spotify Camp Nou, pero todavía esperar retrasar aún más el alirón.

Sin embargo, fuera de los terrenos de juego, Kylian Mbappé ha ocupado toda la atención por su vida personal. El delantero francés, que se lesionó en el partido contra el Real Betis y estos últimos días los ha pasado con su pareja, Ester Expósito, de viaje por Francia e Italia.

Las imágenes de la estrella del Real Madrid disfrutando de unas vacaciones mientras sus compañeros siguen dando la cara en una temporada complicada para el club y con el Mundial a la vuelta de la esquina, donde se espera que sí esté disponible, han encendido al madridismo.

Rubén Uría culpa a Florentino Pérez

"Alguien que le quiera le debería decir que estas cosas las tiene que cuidar y tratar. Hacerlo de otra manera", comenzó diciendo el colaborador de ElDesmarque.

Sin embargo, rápidamente Rubén Uría puso el foco en Florentino Pérez. "La culpa de todo esto la tiene una persona de la que no se quiere hablar ni pronunciar su nombre. Él es el que consiente esta situación", mencionó.

El periodista ha recordado otros episodios con el delantero francés en los que el presidente no movió ficha. "Creo que está cometiendo aquel gravísimo error que cometió en su día con Los Galácticos, que es empoderar a los futbolistas, dejar vacío de poder en el club y dejar que el madridista de a pie piense que no hay nadie al volante", añadió.

Además, Rubén Uría, pese a pensar que es uno de los mejores presidentes de la historia del Real Madrid, cree que las dos últimas temporadas son para que el aficionado esté muy disgustado.

"Yo me he llevado por decir que el Madrid no necesitaba a Mbappé. Dije que era un capricho presidencial y no una necesidad futbolística. Su llegada ha generado una falta de piel y Vinicius se siente menos importante", concluyó el colaborador.