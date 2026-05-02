Mbappé y Ester Expósito se van a Cagliari de escapada y el madridismo estalla

Saray Calzada 02 MAY 2026 - 17:09h.

Mbappé y Ester Expósito han sido cazados en Italia y el madridismo vuelve a señalar al jugador

Ester Expósito, en un palco VIP del Bernabéu para ver a Mbappé en el derbi

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Kylian Mbappé y Ester Expósito siguen dando muestra que su relación va viento en popa. Desde hace semanas se saben que están juntos tras haber sido cazados en Francia haciendo planes románticos. Justo coincidió con una lesión del delantero del Real Madrid y de la que se estaba tratando en su país. Ahora ha vuelto a pasar lo mismo. Se lesionó en el partido contra el Betis y desde entonces lleva fuera del equipo y ahora se le vuelve a ver disfrutando por las calles de Cagliari (Cerdeña).

Esto vuelve a confirmar que el jugador y la actriz siguen juntos y ha enfadado y mucho al madridismo. Algunos le acusan de 'borrarse' en uno de los momentos más complicados de la temporada para el Madrid en mucho tiempo ya que no se juegan nada y es cuando más difícil es saltar al campo. Creen que está escusándose en estas molestias para dosificarse y llegar en mejores condiciones al Mundial en donde sí que opta a título con Francia.

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Todo este caldo de cultivo y verle pasearse por Italia con su pareja ha hecho que el madridismo se enfade y mucho porque ven que es un jugador que no está a la altura de las circunstancias y del club. El Real Madrid le fichó gratis, pero a cambio de una gran prima por ese traspaso. Durante años lo intentó hasta que se pudo hacer hace dos veranos y ven que de momento no ha dado ese paso adelante como estrella. Muchos querían que fuera como Cristiano Ronaldo durante tantos años, entregado a su profesión, al equipo y tirando de él cuando las cosas se ponían complicadas, pero de momento no ven ese escalón en el francés y estas imágenes de él no ayudan nada.

El Madrid ya solo se juega el honor de no pisar más el escudo esta temporada, pero Mbappé parece estar fuera de esto. Se esperaba que regresara para el Clásico, pero ya en 'Le Parisien' ponen esto en duda.