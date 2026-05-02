Celia Pérez 02 MAY 2026 - 09:48h.

El técnico luso compareció ante los medios en la previa del duelo de su equipo

La reacción de Iker Casillas al posible regreso de José Mourinho al Real Madrid

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El casting para ocupar el puesto de entrenador del Real Madrid ya ha dado el pistoletazo de salida. Todo indica que Álvaro Arbeloa no continuará en el cargo y los nombres que salen a escena para sustituirlos no son pocos. Aunque sobre la mesa hay candidatos como Pochettino, Deschamps o Scaloni, uno de los que más fuerza gana es el José Mourinho. Eso sí, de momento él niega cualquier contacto.

El portugués, ahora entrenador del Benfica, aseguró este viernes que "nadie" del Real Madrid le ha contactado para plantear una posible vuelta al banquillo del equipo español. "Del Real Madrid nadie habló conmigo, puedo garantizarlo. Ya llevo tantos años en el fútbol como tú en el periodismo y ya estamos acostumbrados a estas cosas, pero nada del Real Madrid", respondió Mourinho durante la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputará este sábado contra el Famalicão.

Mourinho, que entrenó al equipo merengue entre 2010 y 2013 y que acumula títulos en España, Inglaterra, Italia y Portugal -entre ellos dos de Liga de Campeones, una con el Oporto y otra con el Inter de Milán-, se expresó así al ser cuestionado sobre los rumores de una posible marcha a la capital española.

Al ser preguntado también sobre su renovación en el Benfica, el técnico se limitó a recordar que le queda un año de contrato con los lisboetas. "No puedo adelantar nada. Ya le dije a su colega que sobre el Real Madrid nada y sobre el Benfica ustedes conocen la situación. Tengo un año más de contrato con el Benfica y ya está", expuso.

El nombre de Mourinho, de 63 años, ha aparecido en la prensa portuguesa e internacional como posible sustituto de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid. Aun así, en una entrevista publicada este miércoles por el diario italiano Il Giornale, Mourinho aclaró que no se plantea su salida y que su objetivo es llevar a las 'águilas' a la Liga de Campeones.