La reacción de Iker Casillas al posible regreso de José Mourinho al Real Madrid

El exportero ha escrito a través de las redes cuando ha saltado la noticia de la posible vuelta de Mourinho

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La noticia ha corrido como la pólvora: José Mourinho puede regresar al Real Madrid. El club blanco, con Florentino Pérez a los mandos, está buscando un nuevo entrenador para la próxima temporada, una vez que Álvaro Arbeloa no ha dado el nivel requerido tras suplir a Xabi Alonso en un curso para el olvido. El nombre del luso empieza a coger fuerza entre las posibles alternativas al banquillo. Y a la par, Iker Casillas ha reaccionado a la noticia a través de sus redes sociales.

¿Casualidad o indirecta? El diario The Athletic ha asegurado este mismo martes que Mourinho es el principal candidato de Florentino Pérez para el banquillo blanco. El presidente se dejó asesorar meses atrás para firmar a Xabi Alonso, pero ahora ha decidido tomar las riendas a la hora de elegir al nuevo técnico. Y el portugués gana enteros conforme avanzan los días.

Casi a la par, Casillas ha realizado una publicación a través de Twitter tan escueta como curiosa, con tres iconos de palomitas. La gran duda, y eso es algo que sólo sabe el exportero, es si ese post va dirigido al posible regreso de Mourinho, con todo lo que ello implicaría a nivel mediático, o ha sido mera casualidad en cuanto a tiempo y formas.

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Según ha podido saber ElDesmarque, el entorno de Mourinho asegura que de momento no se han producido contactos entre las dos partes, pero admite que al técnico le agradaría la opción de regresar al Santiago Bernabéu. Incluso se especula con una posible fecha para llevar a cabo una reunión que apunta al 3 de mayo.

Qué pasó entre José Mourinho e Iker Casillas

El paso del portugués por el banquillo madridista fue muy polémico. Estuvo tres años dirigiendo al equipo blanco en los que consiguió una Liga y una Copa del Rey, además de una Supercopa de España. Coincidió por entonces con el Barça de Guardiola, que acaparó buena parte de los títulos nacionales por entonces. A nivel europeo, se quedó tres veces en semifinales de la Champions League.

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Pero más allá de eso, su paso por el Real Madrid también estuvo marcado por su encontronazo con Iker Casillas, a quien mandó al banquillo para colocar a Diego López como titular. Mourinho aseguró varias veces que se trataba de una decisión deportiva: "Me gusta más". También tuvo sus más y sus menos con la grada y protagonizó varias polémicas tanto en sala de prensa como sobre el césped.