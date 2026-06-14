El Valencia CF negocia la llegada de Ryunosuke Sato

David Torres 14 JUN 2026 - 19:36h.

El Valencia CF define su plantilla para la 2026-27: Serán 25 fichas pro, contará con los cuatro lesionados de larga duración y tres canteranos

Extremo zurdo de 19 años, el Valencia CF pagaría 4 millones para ficharlo del FC Tokyo, vendría para el primer equipo

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ValenciaEl Valencia CF, que busca fichajes en todas las posiciones, está negociando el traspaso de Ryunosuke Sato, un habilidoso atacante zurdo japonés que puede jugar de extremo o mediapunta y que pertenece al FC Tokyo y es sub 23.. Una de las decisiones que se tomó nada más acabar la temporada fue que la plantilla del Valencia CF 26-27, al menos por lo que a un número de futbolistas y tipología de contrato se refiere. Así, el técnico ya sabe que dispondrá a sus órdenes de una plantilla con 25 futbolistas con ficha de tipo A, jugadores con contrato de la primera plantilla más tres jugadores sub 23 (un lateral seguro), tal y como adelantó ElDesmarque.

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Y en ese plan llegaría Ryunosuke Sato, del FC Tokyo, quien fichará definitivamente por el Valencia, según ha avanzado el periodista Kazu Kaikuchi, que afirma que el Valencia pagará 4 millones de euros por el traspaso y Sato firmará oficialmente el contrato tras pasar el reconocimiento médico en Valencia. Explican medios holandeses que también recibió una oferta del Feyenoord, pero que eligió el Valencia. En ese sentido, ElDesmarque medio ha podido confirmar que es un nombre de los que se trabajan ya, que está sobre la mesa, pero desde Mestalla no dan por cerrado el acuerdo todavía y que se perfilan detalles finales.

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¿Quién es Ryunosuke Sato y cómo juega?

Ryunosuke Sato (Nishitokio, Tokio, Japón, 16 de octubre de 2006, tiene 19 años) es un futbolista japonés que juega como centrocampista ofensivo y extremo en el FC Tokyo. Formado en la cantera del club tokiota, debutó como profesional con solo 16 años y rápidamente se consolidó como una de las mayores promesas del fútbol japonés. Internacional en las categorías inferiores de Japón y habitual en la selección sub-23, destaca por su creatividad, técnica, capacidad de regate y llegada al área. Con 1,71 metros de altura, pie derecho y contrato hasta 2028, Sato ha sido reconocido por su progresión en la J-League y es considerado uno de los jóvenes talentos con más potencial para dar el salto al fútbol europeo en los próximos años.

Sato es "un mediapunta que combina altas habilidades técnicas, juicio sereno y fuerza física capaz de resistir a oponentes más grandes", explica el FC Tokyo en su página web.

Esta campaña ha anotado seis goles y ha dado una asistencia en la Liga japonesa.