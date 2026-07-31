Pablo Sánchez 31 JUL 2026 - 20:03h.

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La cantera del Real Madrid sigue dando frutos económicos para el club en un verano cargado de salidas de futbolistas de la casa. El último en hacer las maletas es el joven Víctor Valdepeñas, quien ha cerrado su fichaje por la Fiorentina. El club merengue ingresará ocho millones de euros por la mitad del pase del futbolista.

La salida de Víctor Valdepeñas se une a las recientes salidas que se han producido en el Real Madrid y que han llevado a Gonzalo García y a César Palacios al Fulham por unos 58 millones de euros. Todo ello sin contar con las que se han efectuado con anterioridad, que han llevado al club que preside Florentino Pérez a ingresar 178 kilos por jugadores de la casa.

El comunicado del Real Madrid

Este ha sido el comunicado emitido por el Real Madrid para anunciar la salida de Víctor Valdepeñas, uno de los héroes de la Youth League, rumbo a la Fiorentina.

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El Real Madrid C. F. y la ACF Fiorentina han acordado el traspaso de nuestro jugador Víctor Valdepeñas. Valdepeñas llegó al Real Madrid en 2018 con tan solo 11 años y ha formado parte de nuestra cantera durante seis temporadas. En la temporada pasada debutó con el primer equipo y ganó con el Juvenil A la UEFA Youth League. El Real Madrid agradece a Valdepeñas su compromiso en todos estos años y le desea a él y a su familia lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas.