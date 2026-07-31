Álvaro Borrego 31 JUL 2026 - 09:47h.

Su agente, Alejandro Camaño, ha asegurado que "no hay nada con la Roma"

El Betis busca la 'fórmula Antony' para fichar a su nuevo delantero

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El interés de la Roma por Ez Abde parece haberse diluido en cuestión de horas. Durante estos últimos días se ha hablado y mucho sobre la atención del conjunto italiano, dispuesto a ofrecer más de 40 millones de euros por el extremo del Real Betis, pero la realidad es que las partes nunca han estado cerca de concretar un acuerdo. Las pretensiones de los italianos no alcanzan las exigencias del conjunto verdiblanco, que solicita no menos de 50 kilos (su cláusula es de 60) para dejarlo marchar, además de que el futbolista demanda al menos el doble de su salario para salir de Heliópolis, dado que se siente feliz en la capital hispalense y únicamente una propuesta irrechazable le haría cambiar de opinión.

En cualquier caso, ha sido su representante, Alejandro Camaño, el que se ha encargado de esfumar cualquier atisbo de posibilidad de salida hacia Italia. Al menos de momento. "Nunca ha habido nada con la Roma, Ez Abde se queda en España", aseguraba el agente para los compañeros de 365scores.it.

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Ez Abde cerró en junio la mejor temporada de su carrera. Con el logrado contra el Levante son 15 goles y 13 asistencias los números de este curso pasado, lo que le hace llamar a la puerta de los mejores clubes de Europa. Su valor ha crecido como la espuma y podría ser una de las grandes ventas del Real Betis este verano, aunque por el momento no hay nada más allá. En esas, en las últimas semanas han surgido desde dos de las grandes ligas europeas un interés en hacerse con sus servicios, con el Newcastle como otro de los principales interesados, topándose con el alto precio en el que ha sido valorado el jugador en Heliópolis.

Mientras tanto, Ez Abde sigue trabajando al margen en la concentración de Marbella para tratar de recuperarse de la lesión que sufrió en México justo antes del Mundial, y que obligó a su seleccionados a reemplazarle. El extremo no estuvo en la concentración de Alemania, pero sí que viajó hasta la Costa del Sol para seguir su trabajo específico en la Costa del Sol, conviviendo con el resto de los jugadores del equipo. Su nombre seguirá sonando en el mercado de fichajes.