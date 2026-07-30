Javi Rayo 30 JUL 2026 - 14:02h.

La denuncia aparece firmada por Gil Marín

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Gil Marín lo prometió y lo ha cumplido. Según ha podido saber ElDesmarque, el FC Barcelona ha recibido este jueves una denuncia por acoso a Julián Álvarez, futbolista con contrato en vigor, por parte del Atlético de Madrid. Una denuncia que viene firmada por el propio Gil Marín. Al conjunto azulgrana le ha llegado una notificación por parte de la RFEF y de la FIFA sobre ficha denuncia. Ambos organismos dan un plazo de días al club catalán para poder presentar alegaciones si así lo consideran oportuno y defender su inocencia.

Golpe encima de la mesa del Atlético de Madrid

El FC Barcelona está decidido a presentar alegaciones y lo harán a lo largo de las próximas horas. Gil Marín alega en la denuncia que se ha producido una negociación entre el FC Barcelona y Julián Álvarez, un futbolista con contrato en vigor con el Atlético de Madrid. En dicha denuncia aparecen las declaraciones del delantero argentino durante el pasado Mundial donde pidió que le dejaran cumplir su sueño deportivo. El Atlético de Madrid considera que el ex del Manchester City estaba influenciado en ese momento por el FC Barcelona. Un motivo más para completar la denuncia.

Un gesto por parte del Atlético de Madrid que termina -a priori- con cualquier opción de que Julián Álvarez pueda cumplir su sueño de jugar en el FC Barcelona. El subcampeón del mundo, que sigue de vacaciones, tendrá que incorporarse el próximo 10 de agosto a los entrenamientos de pretemporada del equipo colchonero. Tal y como contó esta semana Rubén Uría en ElDesmarque, "las opciones de que el jugador salga del Atlético son del 1%" y nunca será al FC Barcelona. Si el ex del Manchester City acaba abandonando la capital de España será para irse a un equipo fuera de LALIGA.