El Bayern de Múnich pasa de Bryan Zaragoza y lo pone en el escaparate de LALIGA

Juan Pérez 30 JUL 2026 - 11:42h.

El club bávaro anuncia públicamente que no cuenta con él

El Bayern de Múnich anuncia el siguiente paso de Bryan Zaragoza

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El futuro de Bryan Zaragoza vuelve a estar lejos del Bayern de Múnich después de unas esclarecedoras declaraciones de su director deportivo que lo deja fuera del proyecto actual. Sin pelos en la lengua, Max Eberl ha expuesto al jugador español aclarando que no cuentan con él hasta el punto de abrirle las puertas de LALIGA para un posible regreso al que múltiples equipos están atentos.

Las penurias del extremo con solo 135 minutos en la Serie A tras su última cesión a la AS Roma lo han colocado en el ostracismo para su propio club. A sus 24 años el contrato hasta 2029 del que fuera internacional por España ahora parece anclado a otro cambio de aires, y es que desde Múnich han declarado públicamente que no tiene hueco: "No tienen futuro en el Bayern. Si quieren quedarse con nosotros, será duro porque no estamos planificando con ellos. Por lo tanto, no tendrán un rol", afirmó Eberl.

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La mala experiencia en Italia sumada a la experiencia en Primera División con Osasuna y Celta le vuelve a abrir las puertas de LALIGA ante el interés de múltiples equipos en las últimas semanas. El diario BILD afirmó hace poco que Monchi había llamado a la puerta del Bayern para conocer su situación, mientras que tanto Málaga como Alavés aparecen como candidatos donde se ha hablado mucho de su posible incorporación.

Las reticencias del Bayern de Múnich a otra cesión pueden llevar la operación hasta el cierre del mercado de fichajes, porque a día de hoy el valor de Bryan Zaragoza es bastante más bajo tras el cierre de la temporada anterior. Por eso la lógica apunta a una nueva cesión en España para revalorizar su estatus en un equipo donde pueda ser importante desde su llegada.

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Con contrato hasta 2029, los bávaros tienen opción de sacar algo de margen el próximo año por lo que el interés para pagar su ficha de cara al préstamo será la clave junto a la promesa de los minutos. El regreso a la élite del Málaga, su club y su ciudad, pueden ser relevantes en una decisión pero todo depende del proyecto deportivo y del interés de las dos partes en afrontar un reto que se quedó a medias en el Celta después de funcionar a la perfección en el Osasuna.