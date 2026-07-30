El regreso de Carlos Alcaraz va ligado a sus primeros golpes de derecha, inéditos en los tres últimos meses

Juan Pérez 30 JUL 2026 - 08:49h.

Está inscrito en el Masters 1000 de Cincinnati para el 12 de agosto

Carlos Alcaraz da un paso más hacia su regreso a las pistas: ya figura en la lista oficial del US Open

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El chivatazo de Carlos Alcaraz en redes sociales convierte el pronóstico de su lesión en una esperanza para las próximas semanas por la intensidad del golpeo en el primer vídeo que sube golpeando la bola con la derecha. La facilidad para soltar el brazo con tal agresividad desprende un cajón de ilusión por defender el título del US Open como gran reto para lo que resta de temporada.

El peso de la última publicación del tenista murciano esta en la corriente de los tres últimos meses, un parón debido a la lesión en la muñeca derecha que le descolocó no solo el Trofeo Conde de Godó que disputaba, sino gran parte del calendario. Madrid, Roma, Roland Garros y Wimbledon han pasado frente a sus ojos como un huracán imposible de manejar mientras él solo podía pelotear con la mano izquierda para mantener la exigencia física.

Con momentos limitados de alegría como su presencia en la final del Mundial 2026 donde España tumbó a Argentina, ahora Carlitos vuelve a sonreír con una luz verde que le da libertad a su muñeca derecha. Ese test de esfuerzo máximo no significa nada por un simple vídeo, pero sí manda un mensaje a sus rivales: su regreso está cerca.

Además motiva a cualquier aficionado porque desprende ese gen agresivo de su estilo de juego que va acompañado de las ganas del actual tercer clasificado en la ATP. Su "ahora, vuelta al ruedo" es una declaración de intenciones que define un estado de salud óptimo para darle mucha más caña a la preparación de cara al Masters 1000 de Cincinnati al que está inscrito de cara al 12-19 de agosto.

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Aún así la gran cita pasa por defender el título del US Open del 30 de agosto al 13 de septiembre en lo que debe ser su presentación en firme de su recuperación al completo: de la muñeca y de su estado físico. De hecho tal es su ambición que también ha confirmado su asistencia al Six Kings Slam de Riad que se disputa en octubre, donde también estarán Djokovic y Sinner.